Tisuće ljudi u Prištini na ulicama, prosvjeduju protiv suđenja bivšim vojnim zapovjednicima

Tisuće ljudi okupile su se u utorak u Prištini noseći transparente etničke albanske Oslobodilačke vojske Kosova kako bi prosvjedovale protiv suđenja bivšim vođama OVK-a, uključujući bivšeg predsjednika, optuženima za ratne zločine tijekom rata za neovisnost 1998. – 1999. godine.
Bivši predsjednik Hashim Thaci, bivši predsjednici parlamenta Jakup Krasniqi i Kadri Veseli te bivši zastupnik Rexhep Selimi uhićeni su 2020. godine i poslani na suđenje pred posebnim sudom za ratne zločine na Kosovu u Haagu.
Thaci i trojica drugih bivših zapovjednika OVK terete se za progon, ubojstva, mučenje i prisilne nestanke ljudi tijekom i neposredno nakon ustanka 1998. – 1999. koji je u konačnici regiji s albanskom većinom donio neovisnost od Srbije. Oni poriču sve optužbe.
Sud ovaj tjedan saslušava završne riječi u suđenju prije nego što suci donesu pravomoćnu presudu u roku od tri mjeseca. Tužitelji traže kaznu od 45 godina zatvora za svakoga.
Mnogi prosvjednici nosili su uniforme OVK-a, a drugi su mahali zastavama OVK-a, Kosova i Albanije. Pobornici su držali transparente na kojima je pisalo „Sloboda ima ime” te fotografije Thacija i drugih uz natpise „Heroji rata i mira”.
Specijalizirana vijeća Kosova, u kojima rade međunarodni suci i odvjetnici, osnovana su 2015. godine kako bi procesuirala slučajeve ratnih zločina prema kosovskim zakonima protiv bivših gerilaca OVK-a.
Sud za ratne zločine uspostavljen je izvan Kosova zbog mogućeg zastrašivanja svjedoka jer mnogi na Kosovu bivše vođe OVK-a smatraju nacionalnim herojima oslobodilačkog rata.
