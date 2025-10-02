OCJENA SITUACIJE
Tonino Picula: Hrvatska će morati preispitati stav o Palestini
Zastupnik Europskog parlamenta Tonino Picula (SDP) našem je Hrvoju Krešiću tijekom Novog dana u Opatiji komentirao projekt proširenja Europske unije, ali jedna od bitnih tema je i flotila s humanitarnom pomoći za Gazu.
Izraelska vojska zaustavila ju je prije cilja, a kako se među 500 aktivista našlo i nekoliko članova Europskog parlamenta, to je dobilo određeni politički kontekst, ali i pažnju europarlamentaraca.
No, prvo se osvrnuo na razlog okupljanja u Opatiji na kojemu su zastupnici iz Kluba socijalista i demokrata u Europskom parlamentu (S&D) .
"Nikad nije bilo ovolike pauze"
"Mislim, biti u Hrvatskoj četiri dana, kao što su Socijalisti i Demokrati u EP, a ne govoriti o jednom od prioriteta EU-a danas, barem kako se deklarira s mnogih visokih adresa, a to je proširenje, bilo bi neozbiljno. Hrvatska graniči s tri države kandidatkinje. Nije riječ samo o europskom pitanju nego i nečemu za što Hrvatska mora biti zainteresirana, ali i aktivnija nego danas. To je pitanje, neću reći presudno, ali određuje neke druge naše političke kapacitete. Nadam se, imat ćemo jednu vrstu dijaloga o tome kako naši susjedi vide europsku politiku proširenja", kazao je Picula.
"Nikad u povijesti EU-a nije ovako dugo prošlo toliko vremena između dva ulaska zemalja u EU. Zato, postoji opravdana sumnja da će se to dogoditi u mandatu ovog Parlamenta. No, to nas ne treba obeshrabriti."
Picula je izvjestitelj EP-a za Srbiju i prati što se tamo događa.
"Period stagnacije je krenuo posljednjim velikim skupom koncem lipnja ove godine, kad su bile primijećene određene promjene u narativu onih koji prosvjeduju protiv režima Aleksandra Vučića. Neki stavovi su vrlo upitni, po mom mišljenju. U Srbiji nije sve protiv Vučića ujedno i proeuropsko. Ugostit ćemo ovdje i kolege iz Srbije, a očekujem da zajednički analiziramo situaciju u Srbiji."
Što s BiH, Crnom Gorom - ali i Sj. Makedonijom, Albanijom, Kosovom...?
"Situacija je šarolika. Treba kazati da imate države koje na putu prema članstvu blokiraju vanjski faktori, kao u slučaju Sj. Makedonije. Imate i one s unutarnjim faktorima - kao BiH. No, imate i Albaniju, koja je preskočila Srbiju zatvaranjem brojnih poglavlja. Najveće šanse za prelazak cilja ima Crna Gora, ako neće imati prepreke iznutra. Tu je riječ i o Kosovu, koje se još traži na unutarnjem političkom planu. Situacija je šarolika, ali EU ne smije izgubiti fokus na taj prostor."
Komentirao je i događanja s flotilom, odnosno, stavovima unutar EU-a o sukobu u Gazi.
"Europski parlament je i nedavno donio Rezoluciju o Gazi i tu smo izrazili svoje stavove, koji su se razvijali kroz duži period, još od napada Hamasa na jug Izraela. Što se tiče Europske komisije, ona je daleko sporije evoluirala, s čime nisu bili zadovoljni ni svi iz njene Europske pučke stranke, a da ne govorimo o krajnjoj desnici", kazao je Picula pa komentirao hrvatske stavove:
"Rekao bih da se radi o pritiscima zbog kojih se još uvijek ne može napraviti korak priznanja Palestine. Vrijeme je takvo da će se današnji stav morati preispitati jer ne očekujem od izraelskog premijera Benjamina Netanyahua promjenu politike. Jer, znamo što znači prekid krvave politike prema Gazi za njega."
