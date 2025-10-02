Tonino Picula: Hrvatska će morati preispitati stav o Palestini

"Mislim, biti u Hrvatskoj četiri dana, kao što su Socijalisti i Demokrati u EP, a ne govoriti o jednom od prioriteta EU-a danas, barem kako se deklarira s mnogih visokih adresa, a to je proširenje, bilo bi neozbiljno. Hrvatska graniči s tri države kandidatkinje. Nije riječ samo o europskom pitanju nego i nečemu za što Hrvatska mora biti zainteresirana, ali i aktivnija nego danas. To je pitanje, neću reći presudno, ali određuje neke druge naše političke kapacitete. Nadam se, imat ćemo jednu vrstu dijaloga o tome kako naši susjedi vide europsku politiku proširenja", kazao je Picula.