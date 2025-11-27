Tragedija u Srbiji: Četiri osobe poginule u prometnoj nesreći

Četiri osobe su poginule, a tri su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći na magistralnoj cesti Ruma–Irig u Srbiji.
Nesreća se dogodila oko 6:20, kada je putnički kombi, registracijskih oznaka Bačke Palanke, udario u parkirani valjak pokraj ceste, prenosi RTS.
Očevid je u tijeku.
Kako je za RTS rekao ravnatelj Opće bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić, u tu ustanovu je prevezen jedan ozlijeđeni pacijent.
Riječ je o muškarcu starom 61 godinu, koji, kako dodaje, ima teške tjelesne ozljede — višestruke ozljede prsnog koša i male zdjelice.
On se nalazi na intenzivnoj njezi, obavljena je dijagnostika i prati se njegovo stanje, naveo je Mirnić.
