Oglas

tri su ozlijeđene

Tragedija u Srbiji: Četiri osobe poginule u prometnoj nesreći

author
N1 Srbija
|
27. stu. 2025. 11:34
Srbija
Instagram/192_rs

Četiri osobe su poginule, a tri su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći na magistralnoj cesti Ruma–Irig u Srbiji.

Oglas

Nesreća se dogodila oko 6:20, kada je putnički kombi, registracijskih oznaka Bačke Palanke, udario u parkirani valjak pokraj ceste, prenosi RTS.

Očevid je u tijeku.

Kako je za RTS rekao ravnatelj Opće bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić, u tu ustanovu je prevezen jedan ozlijeđeni pacijent.

Riječ je o muškarcu starom 61 godinu, koji, kako dodaje, ima teške tjelesne ozljede — višestruke ozljede prsnog koša i male zdjelice.

On se nalazi na intenzivnoj njezi, obavljena je dijagnostika i prati se njegovo stanje, naveo je Mirnić.

Teme
Srbija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ