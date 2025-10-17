SLETIO S CESTE
Užas u susjednoj državi: Autobus završio na krovu, ima poginulih
Istragom bi se trebalo utvrditi kako je došlo do ove strašne nesreće.
Teška prometna nesreća dogodila se danas kada se na izlazu iz Srijemske Mitrovice, u blizini bivše tvornice "Matroz", iz nepoznatih razloga prevrnuo na krov autobus Sirmiumbusa, koji je prevozio radnike iz tvornice memorijske pjene u Rumi, piše Nova.rs.
Dvije osobe su poginule, a 80 radnika je ozlijeđeno. Kako doznaje Nova.rs ozlijeđeni radnici liječe se u Općoj bolnici u Srijemskoj Mitrovici. Na mjestu nesreće nalaze se pripadnici Policijske uprave Srijemska Mitrovica koji obavljaju očevid, kao i vatrogasci koji iz autobusa izvlače ozlijeđene putnike.
Istraga je u tijeku, a točan uzrok nesreće bit će poznat nakon nje. Na fotografijama snimljenim na licu mjesta, koje su objavljene na stranici "Srijemska Mitrovica moj grad", vidljivo je da su se na cesti Srijemska Mitrovica - Jarak stvorili kilometarske kolone zbog očevida koji se provodi na mjestu nesreće.
