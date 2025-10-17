Užas u susjednoj državi: Autobus završio na krovu, ima poginulih

Istraga je u tijeku, a točan uzrok nesreće bit će poznat nakon nje. Na fotografijama snimljenim na licu mjesta, koje su objavljene na stranici "Srijemska Mitrovica moj grad", vidljivo je da su se na cesti Srijemska Mitrovica - Jarak stvorili kilometarske kolone zbog očevida koji se provodi na mjestu nesreće.