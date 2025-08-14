"Večeras pucate po šavovima": Studenti i danas idu u prosvjede diljem Srbije

Studenti u blokadi pozvali su građane da i večeras izađu na ulice gradova dijem Srbije.
Prosvjedi su, između ostalog, zakazani u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu i u preko 20 gradova i općina u Srbiji.
Direktor VBA naveo je da su u Novom Sadu sinoć napadnuti pripadnici Kobri, kao i da je ozlijeđeno sedam pripadnika VS. Proteste u srijedu navečer obilježila je do sada neviđena scena - jedan pripadnik Vojske Srbije izvukao je pištolj i pucao u zrak.
Ministar Ivica Dačić rekao je da se radi o zastavniku Vojske Srbije, "koji je bio na službenom zadatku osiguranja štićene osobe". Ministar nije rekao o kojoj se štićenoj osobi radi.
Podsjetimo, građani i studenti okupili su se u više gradova u srijedu navečer. Incidenti su zabilježeni u Novom Sadu, gdje su okupljeni simpatizeri SNS-a građane zasuli pirotehničkim sredstvima, dok je u Beogradu došlo do sukoba policije i okupljenih, a suzavac je bačen i nekoliko puta.
