VIDEO / Vučić na samitu EU-a zbunjeno tražio stolicu pa potrgao onu koju je dobio

Predsjednik Srbije, nažalost, ima dosta iskustva s "problemima sjedenja" tijekom međunarodnih posjeta, na kojima uvijek nekako izvuče deblji kraj. Tako je bilo i na velikom samitu Europske unije u Kopenhagenu.
Za Vučića se nekako uvijek nađe mjesto, ali na stolčiću, u kutu ili u zadnjem redu, tako da ga se na pojedinim snimkama jedva i primijeti pa izgleda kao da uopće nije bio prisutan. Mjesto koje mu svjetski lideri dodjeljuju kao da govori o tome koliko je važno njegovo prisustvo.
Ovoga puta, u Danskoj, nije imao nikakvo mjesto, čak ni taj stolčić, mjesto u kutu ili posljednjem redu.
Dok se u prostoriji zbunjeno okretao oko svoje osi, tražeći pogledom nekoga tko bi mu pomogao i spasio ga posramljujuće situacije, nitko nije priskočio u pomoć. Tada je pokušao sjesti na stolicu vojnog časnika. No, odmah mu je rečeno da tamo ne može sjesti jer je mjesto - zauzeto!
Iz organizacije samita, kao da nisu znali što će s njim.
Na kraju se netko dosjetio i dodao mu stoličicu sa stolićem, nalik na školske klupe u kakvima u europskim školama sjede učenici.
Međutim, predsjednik Vučić je, pokušavajući se smjestiti, uspio polomiti stolić, kada ga je "spretno" izvrnuo naopako. Ipak, dopustili su mu da ostane na stoličici, jer drugog mjesta nije bilo.
"Stalna blamaža i nevjerojatan propust našeg protokola. Tužni siročić među vihorima dok izgubljena savjetnica Jović pokušava pronaći mjesto za nespretnu figuru. Nije smiješno jer oni vode i uništavaju Srbiju već 13 godina, i ovako to izgleda kada nesposobne i pohlepne stavite da vode važne državne poslove. U ovoj situaciji i hoklica dođe kao premija - to pokazuje gdje smo stigli", komentirao je zamjenik predsjednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović.
Stalna blamaža i neverovatan propust našeg protokola. Tužni sirak među vihorove dok izgubljena savetnica Jović pokušava da nađe mesto za baskuznu figuru.— Borko Stefanović (@BorkoStef) October 2, 2025
Nije smešno jer oni vode i uništavaju Srbiju 13 godina i zaista tako bude kad nesposobne i alave stavite da vode važne državne… pic.twitter.com/UmAHUUSKgq
