gibraltar i engleska
Hajduk i Dinamo danas igraju važne europske utakmice, Leko debitira na klupi "Modrih". Evo gdje gledati
Nogometaši Hajduka i Dinama u četvrtak igraju važne europske utakmice u Konferencijskoj, odnosno Europskoj ligi. Prvi će u 18:45 sati na travnjak istrčati splitski nogometaši, koji gostuju kod Lincoln Red Impsa na Gibraltaru. Dinamo, pak, gostuje u Engleskoj, kod Sunderlanda, a taj susret počinje u 21 sat.
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Hajduk je na najbolji mogući način otvorio ligašku fazu Konferencijske lige. Momčad Gonzala Garcíje u prva je dva kola upisala isto toliko pobjeda, svladavši na Poljudu Ajax s 2:1, a potom i švicarski Thun na gostovanju s minimalnih 1:0.
Splićani tako imaju maksimalnih šest bodova i trenutačno se nalaze među osam najboljih momčadi natjecanja. Pred njima je sada nova prilika za veliki korak prema nokaut-fazi, budući da ih u sljedećem kolu očekuje gostovanje kod gibraltarskog Lincolna.
Pobjeda protiv Lincolna bila bi iznimno važna za Bijele. S nova tri boda Hajduk bi nakon tri odigrane utakmice stigao do devet bodova i napravio velik korak prema plasmanu među 24 momčadi koje nastavljaju natjecanje. Istodobno bi ostao u utrci za mjesto među osam najboljih, koje donosi izravan plasman u osminu finala, piše tportal.
Lincoln se dosad nije proslavio u europskom natjecanju. U prva dva kola upisao je poraze, najprije od Branna (2:1), a zatim i od Twentea (4:1). Hajduk će stoga na Gibraltar otputovati s ulogom favorita, ali u splitskom taboru sigurno neće podcijeniti protivnika.
Nakon utakmice s Lincolnom Hajduku preostaju još tri susreta ligaške faze. Na Poljud će stići belgijski Sint-Truidense i danski Nordsjælland, dok će Bijeli natjecanje u ovoj fazi zaključiti gostovanjem kod danskog Midtjyllanda.
Prijenos utakmice Lincoln Red Imps - Hajduk je na kanalu Arena Sport 1.
Debitira Jerko Leko
Dinamo u Englesku putuje u vrlo nezgodnom trenutku, nakon rezultatske krize koja je kulminirala prvenstvenim porazom od Rudeša i odlaskom trenera Marija Kovačevića. Momčad je privremeno preuzeo Jerko Leko, pred kojim je težak zadatak vraćanja samopouzdanja u svlačionicu i pokušaja osvajanja važnih europskih bodova.
Dinamo protiv Sunderlanda traži povratak na pobjedničke staze, ali zagrebačku momčad očekuje zahtjevan ispit protiv engleskog predstavnika koji je dosad pokazao dobre rezultate u Europskoj ligi.
Modri su u prva tri kola osvojili četiri boda. Natjecanje su otvorili remijem bez pogodaka protiv Hapoela Beer Sheve, potom su na Maksimiru svladali Anderlecht s 1:0, dok su u posljednjem susretu poraženi od NEC Nijmegena rezultatom 4:2.
Sunderland je, s druge strane, u europskoj kampanji zasad uspješniji. Englezi su u tri utakmice prikupili sedam bodova, čime su se pozicionirali znatno bolje od Dinama.
Dinamu bi pobjeda na gostovanju donijela ukupno sedam bodova i značajno povećala izglede za plasman među 24 najbolje momčadi natjecanja. Leko će, međutim, morati voditi računa i o zgusnutom rasporedu jer Modre već u nedjelju očekuje prvenstveno gostovanje kod Varaždina.
Privremeni trener najavio je određene promjene u početnoj postavi.
Utakmica Sunderland - Dinamo igra se od 21 sat na stadionu Stadium of Light, a prijenos je na Areni Sport 2.
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