AfD najpopularnija stranka u Njemačkoj

Socijaldemokrati (SPD) su na 13 %, kao i Zeleni, koji bilježe blagi rast potpore, dok je Ljevica na razini od 11 %. Sve ostale stranke su ispod 4 %, dok je broj neopredijeljenih i onih koji ne bi glasali 25 %, što je znatno više nego na izborima 2021., kada je taj postotak iznosio 17,9.