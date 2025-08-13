AfD najpopularnija stranka u Njemačkoj

Njemačka krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) najpopularnija je stranka u toj zemlji, pokazuju najnoviji podaci Trendbarometra RTL-a.
Ta stranka bilježi najbolji rezultat dosad - čak 26 % potpore birača, čime je prestigla konzervativni blok CDU/CSU. Ta Unija pala je na 24 %, što je najniži rejting od saveznih izbora 2021. godine i ujedno najslabiji rezultat u povijesti stranke.
Socijaldemokrati (SPD) su na 13 %, kao i Zeleni, koji bilježe blagi rast potpore, dok je Ljevica na razini od 11 %. Sve ostale stranke su ispod 4 %, dok je broj neopredijeljenih i onih koji ne bi glasali 25 %, što je znatno više nego na izborima 2021., kada je taj postotak iznosio 17,9.
Na pitanje kojoj stranci vjeruju da može riješiti aktualne probleme, 50% Nijemaca odgovara – nijednoj.
Samo 100 dana nakon što je postao kancelar, Friedrich Merz bilježi najnižu ocjenu rada. Tek 29 % građana zadovoljno je njegovim učinkom, a posebno loše ocjene dobiva u istočnoj Njemačkoj (20%).
Nepopularni Merz
Najkritičniji su birači AfD-a (95 % nezadovoljnih), Ljevice (89 %) i Zelenih (77 %), a čak i 60 % pristaša SPD-a ima negativno mišljenje o njemu. Jedina značajna potpora Merzu dolazi iz redova CDU/CSU-a, gdje ga podržava 72 % ispitanih.
Unatoč lošim osobnim rejtingima, 52 % ispitanih smatra da će Velika koalicija CDU/CSU–SPD opstati do kraja mandata 2029. godine, dok 43 % očekuje njezin raspad prije tog roka.
Samo 14 % ispitanih očekuje poboljšanje gospodarske situacije, 62 % predviđa pogoršanje, a stabilno stanje očekuje 22 % građana. Gospodarstvo je među tri najvažnije teme u javnom interesu, poslije rata u Ukrajini i sukoba na Bliskom istoku, pokazuju podaci RTL-ova Trendbarometra.
