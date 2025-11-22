AFP izračunao koliko bi teritorija Ukrajina morala predati bez borbe

Provedba američkog mirovnog plana u njegovom sadašnjem obliku mogla bi rezultirati time da Rusija dobije teritorij gotovo veličine Luksemburga bez da se mora boriti za njega, prema izračunima francuske novinske agencije AFP na temelju podataka Instituta za proučavanje rata (ISW).
"Američka inicijativa, koju je vidio AFP, poziva na povlačenje ukrajinske vojske s teritorija koje još uvijek kontrolira, što bi dovelo do neto dobitka od približno 2300 četvornih kilometara za Moskvu, što je područje gotovo veliko kao Luksemburg (2590 četvornih kilometara)", navodi francuska agencija.
Prema planu, Ukrajina bi ustupila gotovo 5000 četvornih kilometara u Donjeckoj oblasti i 45 četvornih kilometara u Luhanskoj oblasti. Zauzvrat bi Moskva vratila gotovo 2000 četvornih kilometara u Harkivskoj oblasti, 450 u Dnjepropetrovskoj oblasti, 300 u Sumskoj oblasti i 20 u Černihivskoj oblasti, prenosi Index.hr.
"U konačnici, plan koji je predložio Washington efektivno bi ustupio 20% ukrajinskog teritorija kako bi vratio manje od 0,5%", piše AFP.
Što piše u mirovnom planu?
Planirana razmjena teritorija objašnjava se u 21. članku mirovnog plana:
Krim, Luhansk i Donjeck bit će priznati kao de facto ruski, uključujući od SAD-a; U Hersonu i Zaporižju "zamrzava" se trenutna linija; Rusija će se povući s drugih dogovorenih područja; ukrajinske snage povući će se iz dijela Donjecke oblasti koji kontroliraju; to područje postaje demilitarizirana tampon-zona, međunarodno priznata kao teritorij Ruske Federacije; ruske snage ne smiju ući u tampon-zonu.
I Rusija i Ukrajina morale bi se obvezati da neće mijenjati nove teritorijalne aranžmane silom. Plan predviđa da će Sjedinjene Države pružati sigurnosno jamstvo Ukrajini. Međutim, ako Ukrajina napadne Rusiju, jamstvo se ukida. Ako Rusija napadne Ukrajinu, uspostavlja se odlučan vojni odgovor, vraćaju se sve globalne sankcije i ukidaju svi benefiti dogovora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
