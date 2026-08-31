Legija Sloboda Rusije
Rusi koji su rekli "ne" Putinu: Jedan sabotirao ratni brod, drugi prešao granicu s ranjenim Ukrajincima
Legija Sloboda Rusije, postrojba sastavljena uglavnom od Rusa koji su se okrenuli protiv režima Vladimira Putina, bori se na strani Ukrajine. Njezini pripadnici za Sky News ispričali su kako su napustili ruske redove i pridružili se borbi protiv vlastite zemlje.
Legija Sloboda Rusije osnovana je 2022., nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Od male dobrovoljačke skupine s vremenom je prerasla u organiziraniju formaciju, u kojoj se nalaze i bivši pripadnici ruske vojske i mornarice.
Dio njezinih operacija i dalje je obavijen velom tajne. Poznato je da se pripadnici Legije bave izviđanjem i ciljanim napadima na ruske položaje te da su djelovali duž bojišnice, uključujući i operacije na teritoriju Rusije.
Troje pripadnika, koji su za Sky News govorili pod kodnim imenima, opisali su svoje puteve do Legije.
Zapalio ruski ratni brod i pobjegao prema granici
Jedan od njih, Goga, služio je u ruskoj mornarici kada je počela invazija. Bio je radiooperater na raketnoj korveti Serpuhov, koja je bila naoružana projektilima Kalibr i Zircon.
Tvrdi da je bio jedini član posade koji se protivio ratu.
Nakon što mu je odbijen zahtjev za napuštanje vojske, Goga je odlučio pobjeći. U međuvremenu je stupio u kontakt s Legijom Sloboda Rusije i počeo pripremati sabotažu broda.
Prema njegovim riječima, na brod je potajno unosio benzin i prikupljao povjerljive dokumente. U ključnom trenutku zapalio je prostoriju s komunikacijskom opremom, uzeo dokumente i napustio brod. Potom je taksijem krenuo prema litavskoj granici.
Požar je teško oštetio brod i onesposobio ga na više mjeseci.
Na pitanje je li tijekom boravka u Ukrajini ubio nekog Rusa, Goga je odgovorio da osjeća samo olakšanje ako će zbog toga manje Ukrajinaca stradati.
Njegova želja je, kaže, "srušiti cijeli sustav i izgraditi ga ispočetka", dok za Putina ne želi smrt, nego suđenje u Ukrajini.
Iz Pariza otišla na bojišnicu
Zirka je prije rata živjela potpuno drukčijim životom. Radila je u Parizu kao dizajnerica i tehnološka stručnjakinja za vez u modnim kućama visoke mode.
No vijesti o ratu i ruskim zločinima u Ukrajini natjerale su je da napusti posao i pridruži se Legiji kao borbena bolničarka.
Posebno ju je, kaže, pogodilo ono što se događalo u Buči.
Iako nije imala klasičnu vojnu karijeru, odrasla je u vojnom okruženju i od djetinjstva bila okružena vojnom tradicijom. Danas sudjeluje u borbenim misijama, ali i obučava pripadnike Legije kako spašavati živote.
"Želim da se Rusija oslobodi Putinova režima i postane slobodna zemlja koja će priznati da je ovo bio strašan rat i čin agresije, platiti odštetu i živjeti u miru", rekla je.
Ruski vojnik prešao granicu s ranjenim Ukrajincima
Treći pripadnik, Erik, prije Legije bio je vojnik ruske vojske. U proljeće 2023. mobiliziran je protiv svoje volje i poslan u okupirani Luhansk, gdje je bio dio jurišne postrojbe.
Dok je služio u ruskim redovima, tajno je prikupljao obavještajne podatke, operativne karte i informacije o položajima ruskih snaga.
U kontakt je stupio s ukrajinskim programom "Želim živjeti", koji pomaže ruskim vojnicima pri predaji. Zajedno su osmislili njegov bijeg.
No, Erik nije prešao granicu sam. Ukrajinska obavještajna služba zatražila je od njega da sa sobom izvuče i dvojicu ranjenih Ukrajinaca koji su ostali iza ruskih linija.
Nabavio je ruske uniforme, zaštitnu opremu i dokumente za njih, a potom ih preuzeo ukradenim vozilom. Put prema ukrajinskim položajima vodio je i kroz minsko polje.
"Jedna pogreška i gotov si", opisao je opasnost.
Kad je napokon stigao do ukrajinskih rovova, u prvi je trenutak čak zamijenio ukrajinske vojnike za Ruse.
Koliko je velika Legija?
Točan broj pripadnika nije poznat, ali vjeruje se da ih ima nekoliko stotina.
Legiju vodi Maksimilian Andronnikov, poznat pod nadimkom Caesar, koji se ranije opisivao kao desni nacionalist. Ipak, Legija tvrdi da okuplja ljude različitih političkih uvjerenja i da ih povezuje protivljenje Putinovu autoritarnom režimu te želja za demokratskom i slobodnom Rusijom.
Pripadnici Legije sudjelovali su u operacijama na različitim dijelovima bojišnice, a posljednjih godina djelovali su i u ruskim pograničnim područjima, piše Sky News.
U Rusiji se Legija smatra terorističkom organizacijom, a njezinim pripadnicima prijeti i do 20 godina zatvora.
Ukrajinski analitičari smatraju da njezino djelovanje nema samo vojni značaj. Legija predstavlja i važan propagandni udarac Kremlju jer pokazuje da, suprotno tvrdnjama Moskve, nisu svi Rusi podrška Putinovu ratu protiv Ukrajine.
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