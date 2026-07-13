Balkanska turneja kontroverznog pastora: Što Trumpov duhovni savjetnik radi u regiji?

JOHN MOORE/Getty Images via AFP

Državni tajnik SAD-a Marco Rubio još nije posjetio ovaj dio Europe, no zato je Balkan obišao Mark Burns, duhovni savjetnik američkog predsjednika. Burnsov dolazak, kao i njegova zanimljiva, ali i kontroverzna biografija, ponovno su otvorili pitanje što zapravo radi duhovni savjetnik predsjednika SAD-a i koliki utjecaj ima na donošenje odluka u Bijeloj kući

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Posjet Srbiji, Bosni i Hercegovini i susrete s lokalnim dužnosnicima, među kojima je bio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Mark Burns detaljno je dokumentirao na svojim profilima na društvenim mrežama, uz poruke o "miru, ljubavi i pomirenju".

Od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću u siječnju 2025. zemlje zapadnog Balkana nisu u središtu američke vanjske politike.

Burnsov dolazak, kao i njegova zanimljiva, ali i kontroverzna biografija, ponovno su otvorili pitanje što zapravo radi duhovni savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i koliki utjecaj ima na donošenje odluka u Bijeloj kući.

Samo tri predsjednika nisu pripadala vjerskoj zajednici

"Važnost funkcije duhovnog savjetnika znatno se promijenila tijekom posljednjih 50 godina, a njegove konkretne dužnosti nigdje nisu jasno definirane", rekla je za BBC na srpskom Andrea J. Terry, profesorica komunikologije na Kalifornijskom državnom sveučilištu, specijalizirana za predsjedničku retoriku i religiju.

Trump pritom nije ni prvi ni jedini američki predsjednik koji ima duhovnog savjetnika, pišu crnogorske Vijesti.

Prema podacima istraživačkog centra Pew, gotovo polovica dosadašnjih američkih predsjednika pripadala je Episkopalnoj ili Prezbiterijanskoj crkvi, dok su John F. Kennedy i Joe Biden jedini katolici koji su obnašali dužnost predsjednika SAD-a. Samo trojica predsjednika – Thomas Jefferson, Abraham Lincoln i Andrew Johnson – nisu službeno pripadala nijednoj vjerskoj zajednici.

Getty Images via AFP / WIN MCNAMEE, Truth Social

1. Koja je uloga duhovnog savjetnika?

U početku su duhovni savjetnici bili privatni predsjednikovi savjetnici koji su povremeno imali i ceremonijalnu ulogu.

"Primjerice, vodili su molitvu na predsjedničkoj inauguraciji, upućivali riječi utjehe nakon nacionalnih tragedija ili sudjelovali na Nacionalnom molitvenom doručku", objašnjava Terry.

Nacionalni molitveni doručak jedan je od najpoznatijih događaja koji povezuje religiju i politiku u Washingtonu. Održava se svake godine od 1953., prvog četvrtka u veljači, a okuplja predsjednika SAD-a, članove Kongresa, političare, vojne dužnosnike i goste iz cijelog svijeta. Među njima su proteklih desetljeća često bili i političari sa zapadnog Balkana.

Kako su predsjednici svojim duhovnim savjetnicima davali sve veću javnu ulogu, rasla je i važnost njihove funkcije.

"Oni predsjedniku daju savjete, ukazuju na to koje se vjerske perspektive cijene, kakvu ulogu vjera ima u obavljanju predsjedničke dužnosti i koliko bi trebala utjecati na političke odluke", kaže Terry.

2. Koje su njihove obveze?

Uloga duhovnog savjetnika nije formalno uređena američkim zakonima niti dokumentima koji reguliraju predsjedničku funkciju.

Jedini savjetnik koji je službeno nosio titulu kapelana Bijele kuće bio je poznati evangelistički propovjednik Billy Graham. On je desetljećima bio duhovni savjetnik američkih predsjednika, od Harryja Trumana do Billa Clintona.

Prema riječima profesorice Terry, funkcija je dodatno dobila na važnosti tijekom mandata Georgea W. Busha, kad su njegovi duhovni savjetnici počeli sudjelovati na politički značajnim događajima.

SUZANNE CORDEIRO/AFP

U Trumpovu prvom mandatu praksa se ponovno promijenila. Njegova tadašnja duhovna savjetnica Paula White Cain često je javno hvalila predsjednika, molila za njega i svojim govorima dodatno isticala njegovu ulogu.

Danas White Cain obavlja dužnost više savjetnice u Uredu za vjeru Bijele kuće, osnovanom u veljači 2025. godine.

Mark Burns, međutim, ne nalazi se na popisu zaposlenika Bijele kuće. To nije neobično jer je riječ o neslužbenoj funkciji koja se ne financira iz državnog proračuna. Predsjednici takve savjetnike mogu plaćati privatno ili oni prihode ostvaruju kroz svoje vjerske aktivnosti.

Terry ipak smatra da je razumno pretpostaviti da Burnsova službena putovanja financira američka vlada, budući da je sam za sebe na Facebooku napisao da u Srbiji boravi kao "duhovni diplomat".

3. Kako se biraju?

Kroz američku povijest predsjednici su sami birali svoje duhovne savjetnike.

"Najčešće je riječ o osobi koja ih je i ranije duhovno savjetovala, ali tijekom predsjedničkog mandata ti se ljudi mogu mijenjati", kaže Terry.

Podsjeća da su i Bill Clinton i Barack Obama imali više osoba koje su im pružale duhovne savjete.

Obama je, primjerice, surađivao s predstavnicima različitih vjerskih zajednica koji su sudjelovali u ceremonijama i javnim događajima.

Mandel NGAN / AFP

4. Što Burnsovo imenovanje govori o Trumpu?

Iako Burns na društvenim mrežama često objavljuje fotografije s Trumpom, a na svojim internetskim stranicama ističe predsjednikove pohvale, njegovu karijeru prate i brojne kontroverze.

Tvrdio je da je diplomirao na Sveučilištu Južne Karoline, no CNN je utvrdio da je ondje završio tek jedan semestar. Također je govorio da je godinama služio u američkoj vojsci, iako je zapravo bio pripadnik pričuvnog sastava.

Isprva je tvrdio da su netočni podaci na njegovoj internetskoj stranici posljedica hakerskog napada, da bi kasnije priznao da nije govorio istinu o svom obrazovanju.

Burns tvrdi da je na meti kritika demokrata zato što je, kako kaže, "crnac koji podržava Trumpa".

Profesorica Terry smatra da njegovo imenovanje mnogo govori o Trumpovim prioritetima.

"To je u skladu s drugim Trumpovim imenovanjima – bira ljude koji su mu odani i bezrezervno podržavaju njegov politički program", kaže.

5. Koliki je njihov stvarni utjecaj?

Za razliku od savjetnika za nacionalnu sigurnost, koji su kroz povijest imali velik utjecaj na američke predsjednike, stvarni utjecaj duhovnih savjetnika mnogo je teže procijeniti.

Terry navodi primjer predsjednika Georgea W. Busha, kojem je pastor Kirbyjon Caldwell nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. savjetovao da proglasi nacionalni dan molitve za žrtve.

U napadima Al Kaide tada je poginulo gotovo 3.000 ljudi, što je bio najsmrtonosniji napad na američkom tlu od japanskog napada na Pearl Harbor 1941. godine.

"Najveći utjecaj savjetnici ostvaruju tijekom privatnih razgovora s predsjednikom, zbog čega je njihov stvarni značaj teško analizirati", kaže Terry.

Ipak, smatra da se njihov javni rad može promatrati kako bi se procijenilo potiču li predsjednika na ozbiljno promišljanje moralnih pitanja ili ga samo dodatno ohrabruju u postojećim stavovima.

Na pitanje može li Burns utjecati na Trumpove odluke, odgovara:

"Čini se malo vjerojatnim da će Burns predsjednika potaknuti na dublje promišljanje. Prije će dodatno učvrstiti njegove postojeće stavove."

Kako je u Europi?

Za razliku od Sjedinjenih Država, predsjednici i premijeri europskih zemalja uglavnom nemaju službene duhovne savjetnike.

Zbog jasnog ustavnog razdvajanja države i Crkve te sekularne političke tradicije, europski se čelnici u pravilu oslanjaju na političke, gospodarske i diplomatske savjetnike, dok pitanja vjere ostaju njihova privatna stvar.

Svećenike najčešće konzultiraju isključivo o osobnim vjerskim pitanjima.