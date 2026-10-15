Bosanac: Europski proračun ne smije se smanjivati, novac treba usmjeriti i u stanovanje i zelenu tranziciju

„Ako bi se to dogodilo, ozbiljno bi se potresla čitava financijska konstrukcija Europske unije. Zato postoji utrka s vremenom da i Vijeće i Parlament pronađu dogovor prije francuskih izbora, jer se svi plaše da bi dolaskom Marine Le Pen mogli biti uzdrmani temelji novog proračuna”, upozorio je Bosanac, dodajući da takav scenarij ne bi bio dobar ni za jednu članicu, a najmanje za Hrvatsku.