Bruxelles donosi nova pravila za turističke pakete. Što se mijenja?

U slučaju više sile putnici će moći otkazati putovanje i pritom imati pravo na povrat novca. Putnici će moći otkazati putovanje prije polaska bez plaćanja penala u slučaju izvanrednih okolnosti na destinaciji ili u mjestu polaska. Također će imati pravo na povrat novca. Radi li se o višoj sili, odlučivat će se u svakom slučaju posebno, naveli su u parlamentu.