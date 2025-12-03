Bruxelles donosi nova pravila za turističke pakete. Što se mijenja?

Europski parlament i Vijeće EU-a dogovorili su se u utorak navečer o reviziji europske direktive o takozvanim turističkim paketima, koja među ostalim jača prava putnika i istovremeno smanjuje teret za pružatelje usluga, izvještava STA.
Nova pravila, prema navodima parlamenta i Vijeća, donose jasniju definiciju turističkih paketa u kojima organizator kombinira različite putne odnosno turističke usluge, kao što su letovi, prijevozi, smještaj i izleti, piše Forbes Slovenija.
Prema novome, direktiva više neće uključivati takozvane povezane putne aranžmane, kod kojih se radi o putnim uslugama koje nude različiti prodavatelji u odvojenim ugovorima, ali su unatoč tome povezane.
Potrošači će pritom prije, tijekom i nakon putovanja imati pravo na više informacija nego sada. Među tim informacijama su podaci o mogućim načinima plaćanja, zahtjevima vezanim uz putne dokumente i vize, pristupačnosti za osobe sa smanjenom pokretljivošću i otkazivanju putovanja.
Kada ćete moći besplatno otkazati putovanje
U slučaju više sile putnici će moći otkazati putovanje i pritom imati pravo na povrat novca. Putnici će moći otkazati putovanje prije polaska bez plaćanja penala u slučaju izvanrednih okolnosti na destinaciji ili u mjestu polaska. Također će imati pravo na povrat novca. Radi li se o višoj sili, odlučivat će se u svakom slučaju posebno, naveli su u parlamentu.
Ako su u trenutku rezervacije bili upoznati s rizikom i unatoč tome kupili putovanje, u slučaju otkazivanja morat će platiti naknadu, navodi STA.
Novac će se moći vratiti i kao vaučer
Dogovor europskih zastupnika i država članica postignut u utorak pojašnjava i obveze organizatora u slučaju otkazivanja s njihove strane, pri čemu će putnicima morati vratiti novac u roku od 14 dana. Umjesto povrata novca i dalje će im moći ponuditi vaučer, no putnici ga u roku od dva tjedna mogu odbiti.
Vaučer, čija će vrijednost morati biti najmanje jednaka iznosu povrata, morat će vrijediti najmanje 12 mjeseci. Nakon isteka valjanosti, pružatelj usluge će im morati vratiti neiskorišteni novac.
Osim toga, moći će se najmanje jednom prenijeti na drugu osobu, a putnici će ih moći iskoristiti za bilo koju putnu uslugu koju nudi organizator.
Što ako prodavatelj završi u stečaju
Ako do otkazivanja dođe zbog stečaja prodavatelja, putnici će povrat novca morati dobiti u roku od šest mjeseci. Ovo se razdoblje u opravdanim okolnostima može produljiti na devet mjeseci, a članice će moći propisati i kraće rokove.
Izmjene direktive o turističkim paketima moraju još službeno potvrditi Vijeće EU-a i Europski parlament prije nego stupe na snagu. Članice će zatim imati 28 mjeseci da ih prenesu u nacionalno zakonodavstvo, izvještava STA.
