Godine 2018., kada je Trump postao prvi američki predsjednik koji je preskočio Samit Amerika, tri su zemlje bile pozvane od strane domaćina Perua — prisustvovali su Maduro, Ortega i kubanski ministar vanjskih poslova, dok je SAD predstavljao potpredsjednik Mike Pence.

Godine 2015., za vrijeme Obamine administracije, Kuba, Venezuela i Nikaragva također su sudjelovale na samitu u Panami, što je dovelo do prvog susreta američkog i kubanskog čelnika u pola stoljeća.