EU sveučilišta traže mjere protiv Izraela

Španjolska je također svjedočila koordiniranoj akciji. Vijeće španjolskih sveučilišta, koje predstavlja 76 sveučilišta diljem zemlje, objavilo je u svibnju 2024. da će preispitati sve sporazume s izraelskim institucijama. Najavili su da će se partnerstva obustaviti ako se utvrdi da izraelski kolege ne poštuju međunarodno humanitarno pravo ili ne pokazuju predanost miru.