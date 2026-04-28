Između Ukrajine i Izraela izbila je diplomatska kriza nakon dolaska ruskog broda u Haifu, za koji se tvrdi da prevozi ukradeno ukrajinsko žito. Bruxelles poručuje da je spreman sankcionirati one koji su uključeni.
Europska unija upozorila je Izrael da je spremna uvesti sankcije onima koji pomažu trgovinu žitom koje je Rusija ukrala na okupiranim teritorijima, nakon što je novi brod natovaren žitaricama stigao u luku u Haifi.
„EU je primio na znanje izvješća da je brodu iz ruske ‘flote u sjeni’, koji prevozi ukradeno ukrajinsko žito, dopušteno uploviti u luku Haifa u Izraelu, unatoč prethodnim kontaktima Ukrajine s izraelskim vlastima o tom pitanju”, izjavio je glasnogovornik Europske komisije za Euronews.
„Osuđujemo sve radnje koje pomažu financirati ruski nezakoniti ratni napor i zaobilaženje EU sankcija, te smo spremni poduzeti mjere protiv takvih aktivnosti uvrštavanjem pojedinaca i subjekata iz trećih zemalja na popis sankcija ako bude potrebno”, dodao je glasnogovornik.
„Obratili smo se izraelskom Ministarstvu vanjskih poslova po ovom pitanju.”
Dolazak broda pod panamskom zastavom u Haifu dodatno je zaoštrio odnose između Ukrajine i Izraela. Brod, nazvan Panormitis, navodno prevozi više od 6.200 tona pšenice i 19.000 tona ječma te još nije iskrcao teret. Međutim, ranije ovog mjeseca već je dopušten prolazak jedne pošiljke ukradenog ukrajinskog žita.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Izrael da odbije ruski brod i rekao da će njegova vlada početi pripremati „odgovarajuće sankcije”, u koordinaciji s Europljanima, protiv onih koji „pokušavaju profitirati iz ove kriminalne sheme”.
Kijev je ranije zatražio od Bruxellesa da upotrijebi „sve moguće instrumente” kako bi oslabio globalnu prodaju opljačkanog žita od strane Moskve, uključujući i angažman Frontexa, agencije EU za kontrolu granica.
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar rekao je da će se slučaj broda Panormitis „ispitati” te da će nacionalne vlasti „postupiti u skladu sa zakonom”.
Sankcije na razini EU zahtijevaju jednoglasnost svih 27 država članica, a nekoliko ruskih pojedinaca već je stavljeno na crnu listu zbog zapljene ukrajinskog žita. Tijekom 2024. godine Unija je uvela carine na žitne proizvode iz Rusije i Bjelorusije kako bi suzbila trgovinu ukradenom robom.
Međutim, postizanje jednoglasnosti pokazalo se teškim u slučajevima koji uključuju Izrael, gdje među državama članicama postoje duboke podjele.
Ova vijest dolazi u osjetljivom trenutku za odnose EU-a i Izraela zbog rata na Bliskom istoku. Izraelska ofenziva u Libanonu, koja je trenutačno zaustavljena krhkim primirjem, ponovno je otvorila raspravu o suspenziji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela.
Španjolska, Irska i Slovenija među su državama koje pozivaju na kaznene mjere kao odgovor na smrtonosne napade na libanonske gradove. Međutim, Njemačka i Italija još se nisu jasno odredile, a njihova bi podrška bila ključna za kvalificiranu većinu potrebnu za djelomičnu suspenziju sporazuma.
Nedavni potez Izraela da uvede zakon kojim se predviđa smrtna kazna za Palestince također je potaknuo pitanja o tome poštuje li zemlja članak 2 sporazuma, koji nameće obvezu poštivanja ljudskih prava.
Prošle godine interna analiza Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) zaključila je da je Izrael prekršio članak 2 zbog sustavnih kršenja međunarodnog prava u Gazi.
