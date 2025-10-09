Najgora noćna mora Europske unije nikada nije izgledala stvarnije

Iako Francuska nije među najvećim financijskim donatorima vojne pomoći Kijevu, Macronovo retoričko "vodstvo“ u vezi s Ukrajinom bilo je glavni pokretač potpore toj napadnutoj zemlji, kao i jačanja europske obrane, rekao je visoki dužnosnik jedne vlade EU-a. Kada Macron ode, „o bi bilo potpuno ugroženo — znamo da Le Pen ne bi nastavila istim putem.“