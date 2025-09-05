FlightRadar objavio analizu leta von der Leyen: Što se stvarno dogodilo u Plovdivu?

31. kolovoza predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putovala je iz Varšave u bugarski Plovdiv privatnim avionom Dassault Falcon 900 tvrtke Luxaviation. Tijekom prilaza piloti su prijavili "problem s GPS-om" i zatražili alternativni prilaz. Kontrolori su im omogućili Instrument Landing System (ILS) proceduru te je avion sletio bez incidenata.
Mediji su ubrzo objavili da je avion izgubio navigaciju putem GPS-a, da je kružio sat vremena i da su piloti morali koristiti papirnate karte. No podaci pokazuju suprotno: avion nije kružio sat vremena, već je produžio let za samo nekoliko minuta zbog promjene prilaza, piše Flightradar24.
Analiza podataka Flightradar24
Podaci ADS-B sustava, koji prikazuju kvalitetu navigacijskih signala, ne pokazuju znakove ometanja ili lažiranja signala (GPS spoofing). Tijekom cijelog leta avion je slao stabilne vrijednosti NIC i NACp – što znači da je GPS radio normalno i s preciznošću od oko 10 metara.
Proturječne izjave iz Bugarske
Prvi rujna bugarska vlada objavila je da nema dokaza o GPS ometanju. "Nema niti jednog dokaza da je signal bio utišan", rekao je ministar prometa Grozdan Karadžov. Ipak, nekoliko sati kasnije premijer Rosen Željazkov rekao je da ometanja možda i nije bilo, ali da treba dodatno provjeriti sustave zrakoplova.
GPS ometanje postoji – ali drugdje
Na kartama Flightradar24 jasno se vidi da je ometanje GPS-a često u regijama oko Crnog mora i Baltika. Kako bi se korigirali pogrešni podaci, Flightradar24 sada koristi i Multilateration (MLAT) metode kako bi prikazao stvarne rute letova.
Zanimljivo, na letu dan ranije – iz Helsinkija za Varšavu preko Estonije – avion je doista doživio GPS ometanje. Između 14:33 i 14:44 UTC signali navigacijske točnosti pali su na nulu.
Kako piloti inače reagiraju na GPS smetnje
Piloti su obučeni za ovakve situacije i oslanjaju se na dodatne sustave i kontrolu leta. To im omogućava sigurno upravljanje zrakoplovom čak i u područjima gdje je GPS ometan. Točan uzrok problema pri slijetanju u Plovdiv još nije poznat, ističe Flight Radar, ali podaci jasno pokazuju da nije bilo ciljano ometanje GPS-a. Istraga bugarskih vlasti možda će dati konačne odgovore.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
