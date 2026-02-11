vlast pozvala na jedinstvo
FOTO / Iran slavi obljetnicu Islamske revolucije: Milijuni na ulicama diljem države
Milijuni ljudi u Iranu izašli su na ulice u srijedu na obljetnicu Islamske revolucije 1979. godine, izvijestili su državni mediji.
Državna televizija prikazala je vladine pristaše na glavnim prometnicama u središtu glavnog grada Teherana. Milijuni Iranaca sudjelovali su u proslavama u više od 1400 gradova i oko 40. 000 sela, izvijestila je državna novinska agencija IRNA.
Država je također predstavila vojnu opremu, kao što je to običaj na proslavama obljetnica. Ove godine predstavljeni su mobilni lanseri kamiona s maketama balističkih projektila, pokazale su slike iz provladinih medija. Ministri i vojni časnici također su sudjelovali u proslavi.
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Predsjednik Mazud Pezeškijan pozvao je na nacionalno jedinstvo.
"Danas nam je više nego ikad potrebno jedinstvo, kad smo suočeni s prijetnjama, zavjerama, pogrešnim razvojem događaja ili dezinformacijama koje ponekad obmanjuju naše mlade ljude", rekao je u govoru. "Ispričavam se plemenitom narodu zbog manjkavosti koje postoje."
U utorak navečer pristaše Islamske Republike vikali su "Alahu Akbar" (Bog je najveći) na krovovima diljem Teherana. Izraz je postao simboličan poziv iz revolucije protiv šahove vladavine 1979. godine.
Ovogodišnja obljetnica zasjenjena je gušenjem masovnih prosvjeda početkom siječnja. "Smrt diktatoru" također je odjekivalo iz kuća, aludirajući na iranskog vjerskog vođu i šefa države ajatolaha Alija Hamneija.
Posljednji val prosvjeda potaknut je teškom ekonomskom krizom u Iranu. Dok su iz tog razloga isprva na ulice izašli trgovci, prosvjedi su se brzo razvili u nacionalni ustanak protiv tvrdokornog islamskog sustava vlasti.
