Američki mediji javljaju kako su dužnosnici savezne države Utah objavili prve detalje osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka. Objavljeno je njegovo ime, kao i mjesto stanovanja, kao i fotografija.
Oglas
Osumnjičenik za jučerašnje ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka na sveučilištu u Uti je priveden, rekao je u petak američki predsjednik Donald Trump, čime je okončana intenzivna potraga koja je uslijedila nakon, kako je američki predsjednik rekao, "gnusnog napada".
Guverner Spencer Cox u petak je na konferenciji za novinare objavio uhićenje “osobe od interesa”, rekavši: “Dobro jutro, dame i gospodo… imamo ga.”
Cox je kao osobu od interesa naveo Tylera Robinsona.
BREAKING: Officials confirm Tyler Robinson, from Utah, was identified as Charlie Kirk's suspected shooter.— KSL 5 TV (@KSL5TV) September 12, 2025
Read more 👇https://t.co/IC9bGQ7W4B
📷Utah Governor's Office pic.twitter.com/6kYPCgw899
U petak ujutro predsjednik Donald Trump rekao je da je, “s visokim stupnjem izvjesnosti”, uhićen osumnjičeni napadač u ubojstvu Charlieja Kirka, prema agenciji Associated Press.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas