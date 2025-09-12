Oglas

FOTO / Pogledajte slike osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka

N1 Info
12. ruj. 2025. 16:43
X / Utah Governor's Office

Američki mediji javljaju kako su dužnosnici savezne države Utah objavili prve detalje osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka. Objavljeno je njegovo ime, kao i mjesto stanovanja, kao i fotografija.

Osumnjičenik za jučerašnje ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka na sveučilištu u Uti je priveden, rekao je u petak američki predsjednik Donald Trump, čime je okončana intenzivna potraga koja je uslijedila nakon, kako je američki predsjednik rekao, "gnusnog napada".

Guverner Spencer Cox u petak je na konferenciji za novinare objavio uhićenje “osobe od interesa”, rekavši: “Dobro jutro, dame i gospodo… imamo ga.”

Cox je kao osobu od interesa naveo Tylera Robinsona.

U petak ujutro predsjednik Donald Trump rekao je da je, “s visokim stupnjem izvjesnosti”, uhićen osumnjičeni napadač u ubojstvu Charlieja Kirka, prema agenciji Associated Press.

atentat charlie kirk donald trump sad

