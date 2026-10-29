posada spašena
Drama u Crnom moru: Dronovima napadnut grčki brod s opasnim teretom, potonuo je
Grčki kontejnerski brod Contship Jet potonuo je nakon što su ga pogodila tri pomorska drona u bugarskoj isključivoj gospodarskoj zoni, a svih 18 članova posade sigurno je evakuirano, priopćila je bugarska vlada uz četvrtak.
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Brod pod liberijskom zastavom, koji je prevozio 421 kontejner, teško je oštećen tijekom plovidbe iz izraelske Haife prema rumunjskoj Constanți. Napad se dogodio izvan bugarskih teritorijalnih voda, a zasad nije poznato tko stoji iza njega. Incident je dodatno pojačao zabrinutost zbog posljedica ruskog rata protiv Ukrajine na komercijalni pomorski promet u tom području.
Posadu je činilo 14 filipinskih i četiri ukrajinska pomorca, koji su nakon spašavanja prebačeni u bugarsku luku Varnu, izvijestila je tvrtka Contships Management.
Riječ je o najnovijem u nizu napada na brodove u zapadnom dijelu Crnog mora ovog mjeseca. Prema izjavama bugarskih dužnosnika, pomorskim dronovima ovog je mjeseca napadnuto najmanje šest brodova u blizini bugarske obale, a strahuje se da je u tim incidentima poginulo oko 20 pomoraca.
Bugarska, članica Europske unije i NATO-a, zatražila je pomoć u jačanju sigurnosti svoje crnomorske obale.
Zapovjednik bugarske mornarice Kiril Mihajlov izjavio je za nacionalnu televiziju da su vlasti bile upozorene na mogući napad nakon dojave francuskog ophodnog zrakoplova, no nisu ga uspjele spriječiti.
Prema prvim pregledima obavljenima u četvrtak, nisu uočeni vidljivi tragovi onečišćenja mora s potonulog broda. Među teretom su se nalazile litij-ionske baterije, korozivne tekućine, kiseline i industrijske komponente.
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