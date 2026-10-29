Drama u Crnom moru: Dronovima napadnut grčki brod s opasnim teretom, potonuo je

Brod pod liberijskom zastavom, koji je prevozio 421 kontejner, teško je oštećen tijekom plovidbe iz izraelske Haife prema rumunjskoj Constanți. Napad se dogodio izvan bugarskih teritorijalnih voda, a zasad nije poznato tko stoji iza njega. Incident je dodatno pojačao zabrinutost zbog posljedica ruskog rata protiv Ukrajine na komercijalni pomorski promet u tom području.