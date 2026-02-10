Oglas

nuklearni pregovori

Iran: SAD mora djelovati neovisno o stranim pritiscima, posebno izraelskim

author
Hina
|
10. velj. 2026. 11:07
Benjamin Netanyahu, Donald Trump
Kevin Dietsch/Getty Images/AFP

Nuklearni pregovori sa Sjedinjenim Državama omogućili su Teheranu da procijeni ozbiljnost Washingtona i pokazali dovoljno suglasja za nastavak diplomatskog puta, rekao je u utorak glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej.

Oglas

Američki i iranski diplomati prošli su tjedan održali pregovore preko omanskih posrednika u Omanu u nastojanju da ožive diplomaciju, nakon što je američki predsjednik Donald Trump postavio pomorsku flotilu u regiju, što je izazvalo strahove od nove vojne akcije.

„Sastanak u Muscatu nije bio dug sastanak. Po našem mišljenju, bio je namijenjen procjeni ozbiljnosti druge strane i kako nastaviti tim putem“, rekao je Ismail Bagej.

„Nakon pregovora, osjetili smo da postoji razumijevanje i suglasje za nastavak diplomatskog procesa“, dodao je.

Glasnogovornik je rekao da je putovanje Alija Larijanija, savjetnika iranskog vrhovnog vođe, u Oman u utorak unaprijed planirano kao nastavak regionalnih konzultacija, te da će Larijani nakon toga putovati u Katar.

Što se tiče očekivanog putovanja izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Washington u srijedu, Bagej je rekao da SAD "mora djelovati neovisno o stranim pritiscima, posebno izraelskim pritiscima koji zanemaruju interese regije, pa čak i SAD-a", rekao je.

Teme
Američko-iranski pregovori Bliski istok Nuklearni program Irana Omansko posredovanje Regionalna diplomacija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ