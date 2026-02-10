Nuklearni pregovori sa Sjedinjenim Državama omogućili su Teheranu da procijeni ozbiljnost Washingtona i pokazali dovoljno suglasja za nastavak diplomatskog puta, rekao je u utorak glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej.
Američki i iranski diplomati prošli su tjedan održali pregovore preko omanskih posrednika u Omanu u nastojanju da ožive diplomaciju, nakon što je američki predsjednik Donald Trump postavio pomorsku flotilu u regiju, što je izazvalo strahove od nove vojne akcije.
„Sastanak u Muscatu nije bio dug sastanak. Po našem mišljenju, bio je namijenjen procjeni ozbiljnosti druge strane i kako nastaviti tim putem“, rekao je Ismail Bagej.
„Nakon pregovora, osjetili smo da postoji razumijevanje i suglasje za nastavak diplomatskog procesa“, dodao je.
Glasnogovornik je rekao da je putovanje Alija Larijanija, savjetnika iranskog vrhovnog vođe, u Oman u utorak unaprijed planirano kao nastavak regionalnih konzultacija, te da će Larijani nakon toga putovati u Katar.
Što se tiče očekivanog putovanja izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Washington u srijedu, Bagej je rekao da SAD "mora djelovati neovisno o stranim pritiscima, posebno izraelskim pritiscima koji zanemaruju interese regije, pa čak i SAD-a", rekao je.
