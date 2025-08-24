Izrael gađa periferiju grada Gaze, ne odustaje od ofenzive

Izrael je ovaj mjesec odobrio plan preuzimanja kontrole u gradu Gazi koji je, kako se tvrdi, "posljednje uporište" Hamasa, no ne očekuje se da će se uskoro krenuti u realizaciju plana kako bi se ostavilo prostora posrednicima iz Egipta i Katra koji pokušavaju dogovoriti nastavak pregovora između dviju strana o prekidu vatre.