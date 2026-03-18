diplomatska depeša
Izrael poziva Irance na pobunu, ali privatno priznaje da će biti ‘masakrirani’
Visoki izraelski dužnosnici rekli su američkim diplomatima da će iranski prosvjednici biti „masakrirani“ ako izađu na ulice protiv svoje vlade, iako Izrael javno poziva na narodni ustanak, prema diplomatskoj depeši State Departmenta u koju je imao uvid Washington Post.
Depeša, koju je u petak proslijedilo američko veleposlanstvo u Jeruzalemu, prenosi izraelsku procjenu da iranski režim „ne puca po šavovima“ te da je spreman „boriti se do kraja“ unatoč ubojstvu vrhovnog vođe Alija Hamneija 28. veljače i kontinuiranoj američko-izraelskoj kampanji bombardiranja.
Ako velik broj Iranaca ponovno izađe na ulice, izraelski dužnosnici smatraju da će „ljudi biti masakrirani“ jer Islamska revolucionarna garda (IRGC), glavna vojna snaga Irana, „ima nadmoć“, navodi se u depeši. Autentičnost dokumenta potvrdila su dva dužnosnika State Departmenta.
Unatoč takvoj procjeni, izraelski dužnosnici izrazili su nadu u narodni ustanak te su pozvali Sjedinjene Države da budu spremne podržati prosvjednike ako do toga dođe. Depeša sažima nedavne sastanke između američkih dužnosnika i visokih članova izraelskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, Ministarstva obrane i Ministarstva vanjskih poslova.
Sve se to događa dok iranski 'prijestolonasljednik' u egzilu Reza Pahlavi poziva Irance da izađu na ulice povodom drevnog perzijskog „Festivala vatre“, poznatog kao Chaharshanbe Suri.
Narges Bajoghli, stručnjakinja za Iran sa Sveučilišta Johns Hopkins, rekla je da su Iranci dugo skeptični prema izraelskim namjerama te da će dvostruke poruke iz depeše mnogi doživjeti kao bešćutne i kao iskorištavanje iranskih života.
„Mislim da će se mnogi osjećati izdanima ovom procjenom“, rekla je Bajoghli.
Izraelsko veleposlanstvo u Washingtonu poručilo je da je Izrael „usmjeren na eliminaciju vojnih kapaciteta režima – na dobrobit svih“.
„Iranci su više puta riskirali svoje živote izlazeći na ulice, uključujući i ovog siječnja“, navodi se u priopćenju. „Postoje oporbene skupine koje godinama neovisno rade na rušenju režima.“
Izrael i SAD pogodili su tisuće ciljeva unutar Irana, uključujući nuklearnu infrastrukturu, zalihe balističkih projektila, policijske postaje i kontrolne točke koje su uspostavile paravojne snage Basij.
U televizijskom obraćanju prvog dana napada, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će njegova zemlja „snažno udariti na teroristički režim i stvoriti uvjete koji će omogućiti hrabrom iranskom narodu da zbaci jaram ovog ubojitog režima“. Sličan poziv ponovio je i prošlog tjedna.
Drugi izraelski dužnosnici poručili su da je napad na Iran uspješan čak i ako ne dođe do narodnog ustanka. „Svaki dan u kojem oslabimo ovaj režim dobitak je za državu Izrael“, rekao je Ze’ev Elkin, član izraelskog sigurnosnog kabineta.
Suzanne Maloney, stručnjakinja za Iran i potpredsjednica Brookings Institutiona, upozorila je da bi ranjivost nenaoružanih prosvjednika trebala biti važan faktor u razmatranjima SAD-a i Izraela. „Iranski narod trenutačno je u ozbiljnoj opasnosti od režima i bilo bi pogrešno koristiti ih kao pijune za dodatno raspirivanje situacije“, rekla je.
Stajalište Trumpove administracije o rizicima za iransku oporbu promijenilo se od početka rata. Trump je isprva pozivao Irance da „preuzmu svoju vladu“, ali je nedavno priznao da bi sigurnosne snage ubijale prosvjednike.
„Doslovno imaju ljude na ulicama s mitraljezima koji pucaju po ljudima ako pokušaju prosvjedovati“, rekao je Trump za Fox News.
„To je velika prepreka za ljude koji nemaju oružje“, dodao je.
Dužnosnik Bijele kuće, koji je govorio anonimno, rekao je da Trump „ne voli vidjeti patnju nigdje, uključujući Iran, gdje je teroristički režim ubijao prosvjednike i prije predsjednikove intervencije, a sada cilja civile diljem regije“.
Američki dužnosnici također navode da više ne nastoje srušiti iranski klerikalni i vojni establišment. Iako je iranska vojska znatno oslabljena američko-izraelskim napadima, otpornost režima pokazala se kao jedan od čimbenika koje je Trumpova administracija pogrešno procijenila u ratu koji ulazi u treći tjedan bez naznaka kraja.
U ponedjeljak su ključni američki saveznici odbili Trumpov zahtjev da pošalju ratne brodove kako bi pomogli ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi 20 posto svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, a koji je Iran zatvorio na početku rata.
Izrael je očekivao da će atentat na vrhovnog vođu prošlog mjeseca izazvati „više kaosa“ unutar režima, no posljednjih dana pokazalo se da Islamska Republika i dalje zadržava kontrolu, između ostalog i kroz sposobnost lansiranja projektila i dronova „gdje god želi“.
Maloney je rekla da ju je iznenadilo što su Izraelci podcijenili otpornost režima, unatoč snažnom obavještajnom prodoru u Iran.
„Ta pogrešna pretpostavka u temelju je strateške pogreške u koju su zajedno upali Izrael i SAD“, rekla je.
Unatoč izvješćima da je sin i nasljednik pokojnog vođe ranjen u zračnom napadu, izraelski dužnosnici smatraju da je Mojtaba Hamnei i dalje „na čelu“ i „bliži tvrdoj liniji IRGC-a“ nego njegov otac.
Na kraju, stručnjaci upozoravaju da izraelska strategija poticanja ustanka, bez obzira na moguće velike žrtve, odgovara dugogodišnjoj politici poticanja „fragmentacije Irana“ i „kolapsa države“.
„Jedan od načina da se to postigne jest stvaranje situacija u kojima se oružje države okreće protiv vlastitog stanovništva“, rekla je Bajoghli. „Cilj nije stvaranje liberalne demokracije, nego produbljivanje jaza između društva i države.“
