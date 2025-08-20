Oglas

VOJNA OFENZIVA

Izrael za zauzimanje grada Gaze planira pozvati 50.000 rezervista

Hina
20. kol. 2025. 11:05
Izrael će pozvati 50.000 rezervista za planiranu ofenzivu zauzimanja grada Gaze, premda će većina snaga koje budu djelovale u tom najvećem urbanom središtu Pojasa Gaze biti aktivni vojnici, rekao je izraelski vojni dužnosnik.

Pozivi bi mogli biti poslani u narednim danima, a rezervisti bi se trebali javiti na dužnost u rujnu, rekao je vojni dužnosnik.

"Većina vojnika koji će biti mobilizirani u ovoj novoj fazi bit će aktivni vojnici, a ne rezervisti", rekao je dužnosnik koji je razgovarao s novinarima pod uvjetom anonimnosti.

Rezervisti bi mogli biti angažirani u zrakoplovstvu, obavještajnim ili pomoćnim ulogama ili zamijeniti aktivne vojnike stacionirane izvan Gaze, rekao je dužnosnik.

Početkom ovog mjeseca izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom. Potezom se proširuju vojne operacije na ionako razorenom palestinskom teritoriju, što je izazvalo oštre kritike u zemlji i inozemstvu.

gaza hamas izrael palestina

