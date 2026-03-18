Još se jedna velika zemlja povukla iz Svjetske zdravstvene organizacije

Vlada Javiera Mileija dovršila je povlačenje Argentine iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), pozivajući se na zdravstveni suverenitet.
Argentina je formalno istupila iz Svjetske zdravstvene organizacije, godinu dana nakon što je službeno objavila tu odluku, potvrdio je ministar vanjskih poslova Pablo Quirno na mreži X.
"Danas je povlačenje Argentine iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) stupilo na snagu, godinu dana nakon formalne obavijesti koju je naša zemlja uputila", rekao je Quirno.
Kako javlja Euronews, unatoč povlačenju, vlada je poručila da će "nastaviti promicati međunarodnu suradnju u zdravstvu kroz bilateralne sporazume i na regionalnoj razini, u potpunosti čuvajući svoj suverenitet i sposobnost donošenja odluka o zdravstvenim politikama".
Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.— Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026
La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las…
Milei pleše kako Trump kaže
Odluku su predsjednik Javier Milei i njegov tim tada opravdali "dubokim nesuglasicama" sa WHO-om tijekom pandemije covida-19. Predsjednik je tu organizaciju nazvao "pogubnom i izvršnim krakom onoga što je bio najveći eksperiment društvene kontrole u povijesti".
Najava je izazvala kritike domaćih stručnjaka, koji su tu mjeru ocijenili "apsurdnom“ s javnozdravstvenog stajališta, dok je vlada tvrdila da će ona donijeti "veću fleksibilnost" i "suverenitet" u provedbi zdravstvenih politika.
Mileijev sukob s WHO-om nadovezuje se na kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa upućene toj međunarodnoj organizaciji, pri čemu je američka administracija kritizirala način na koji je WHO upravljao pandemijom covida-19 i drugim globalnim zdravstvenim krizama.
Sjedinjene Američke Države istupile su iz WHO-a u siječnju.
Pročitajte još
