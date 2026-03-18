Oglas

RAZARANJE UN-A

Još se jedna velika zemlja povukla iz Svjetske zdravstvene organizacije

author
N1info
|
18. ožu. 2026. 17:20
Fabrice COFFRINI / AFP

Vlada Javiera Mileija dovršila je povlačenje Argentine iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), pozivajući se na zdravstveni suverenitet.

Oglas

Argentina je formalno istupila iz Svjetske zdravstvene organizacije, godinu dana nakon što je službeno objavila tu odluku, potvrdio je ministar vanjskih poslova Pablo Quirno na mreži X.

"Danas je povlačenje Argentine iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) stupilo na snagu, godinu dana nakon formalne obavijesti koju je naša zemlja uputila", rekao je Quirno.

Kako javlja Euronews, unatoč povlačenju, vlada je poručila da će "nastaviti promicati međunarodnu suradnju u zdravstvu kroz bilateralne sporazume i na regionalnoj razini, u potpunosti čuvajući svoj suverenitet i sposobnost donošenja odluka o zdravstvenim politikama".

Milei pleše kako Trump kaže

Odluku su predsjednik Javier Milei i njegov tim tada opravdali "dubokim nesuglasicama" sa WHO-om tijekom pandemije covida-19. Predsjednik je tu organizaciju nazvao "pogubnom i izvršnim krakom onoga što je bio najveći eksperiment društvene kontrole u povijesti".

Najava je izazvala kritike domaćih stručnjaka, koji su tu mjeru ocijenili "apsurdnom“ s javnozdravstvenog stajališta, dok je vlada tvrdila da će ona donijeti "veću fleksibilnost" i "suverenitet" u provedbi zdravstvenih politika.

Mileijev sukob s WHO-om nadovezuje se na kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa upućene toj međunarodnoj organizaciji, pri čemu je američka administracija kritizirala način na koji je WHO upravljao pandemijom covida-19 i drugim globalnim zdravstvenim krizama.

Sjedinjene Američke Države istupile su iz WHO-a u siječnju.

Teme
Argentina Donald Trump Javier Milei SAD Svjetska zdravstvena organizacija Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) WHO

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ