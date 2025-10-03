Kako je injekcija za mršavljenje "pokopala" jedan grad

Danski grad Kalundborg sjedište je tvrtke „Novo Nordisk“ čija je vrijednost eksplodirala zbog preparata za mršavljenje „vegova“. Ali već su se pojavile alternative – i danski koncern planira otkaze. Ceo grad strada.
Danski grad Kalundborg sjedište je tvrtke "Novo Nordisk", čija je vrijednost eksplodirala zbog "vego" preparata za mršavljenje. No, alternative su se već pojavile - i danski koncern planira otpuštanja. Cijeli grad pati.
Terapeutkinja Heidi Troon Rune kaže da se već navikla na buku građevinskih strojeva u danskom obalnom gradu Kalundborgu, poznatom i kao "New-town".
Novi pogoni niču posvuda kako bi se zadovoljila potražnja za injekcijom za mršavljenje "Wegovy" farmaceutske tvrtke Novo Nordisk, izvještava Deutsche Welle.
Ukida se najmanje 5000 radnih mjesta, vrijednost pala za 400 milijardi dolara
No, otkako je tvrtka, koja je ključna za dansko gospodarstvo, najavila da će samo na domaćem tržištu ukinuti oko 5000 radnih mjesta, šire se nove zabrinutosti.
"Mislim da sada svi zadržavaju dah", kaže zamjenica gradonačelnika Kalundborga, Tina Beck-Nilsson.
Denmark’s Kalundborg, known as 'Novo Town,' is used to ever-expanding facilities to meet demand for Novo Nordisk's Wegovy weight-loss drug. What’s less familiar is the worry that this titan drugmaker plans to cut 5,000 jobs in its home market https://t.co/BviFBPiO2k pic.twitter.com/Dcou0leaDc— Reuters (@Reuters) September 25, 2025
Prošle godine "wegovy" je svog proizvođača učinio najvrjednijom tvrtkom u Europi. No od tada, žestoka konkurencija američkog rivala Eli Lillyja, kao i sve veći broj primjeraka, usporili su prodaju. Vrijednost Novo Nordiska na burzi pala je za više od 400 milijardi dolara.
„Još ne znamo kako će to utjecati na grad Kalundborg“, kaže Beck-Nilsson. Kriza je i na tržištu nekretnina, jer su mnogi vlasnici svoje kuće pretvorili u stanove za graditelje.
„Ono što me brine je što će se dogoditi kada se završi faza izgradnje Novog. Hoće li to tada biti kuće duhova?“
Novo Nordisk nije Nokia
Novo Nordisk i dalje je glavni oslonac danskog gospodarstva, koje raste brže od većine zemalja eurozone. Ali kraj ubrzanog rasta tvrtke ostavlja traga. U najboljim vremenima, tržišna vrijednost Novog bila je veća od ukupnog danskog gospodarskog učinka.
Danska središnja banka u srijedu je smanjila prognoze rasta za razdoblje od 2025. do 2027., navodeći kao razlog američke carine i „slabiji rast farmaceutske industrije“.
Za ovu godinu očekuje rast od samo 2 posto BDP-a, dok je u ožujku predviđeno 3,6 posto. Za Novo je godina prošla u znaku slabije prodaje, upozorenja na pad profita i promjena na čelu tvrtke. Globalno, tvrtka planira ukinuti oko 9000 radnih mjesta.
10.6/ CAPEX— TacticzHazel - Value Investing (@TacticzH) October 3, 2025
As mentioned before, Novo is heavily ramping up it’s capacity. What are they currently working on?
✅Significant expansions in Kalundborg, Denmark, to boost Active Pharmaceutical Ingredient (API) and overall production.
✅Building a second large-scale fill/finish… pic.twitter.com/IqZUmmzIFU
Hoće li dansko gospodarstvo izdržati?
Međutim, stručnjaci smatraju da će dansko gospodarstvo moći izdržati rezove. „To je velika prilagodba, ali dolazi nakon razdoblja u kojem je Novo Nordisk bilježio snažan rast zaposlenosti“, kaže Tore Strammer, glavni ekonomist Danske gospodarske komore.
Rezovi bi vratili broj zaposlenih na razinu iz 2024. Las Olsen, glavni ekonomist Danske banke, tvrdi da neće biti „Nokijinog trenutka“ - aluzije na proizvođača mobitela koji je bio glavni oslonac cijelog gospodarstva Finske. „Ne vidimo znakove da Novo Nordisk potkopava konkurentnost ostatka gospodarstva“, kaže ekonomist.
Vlada također tvrdi da takve opasnosti nema, podsjećajući na druge velike tvrtke u zemlji, poput proizvođača igračaka Lego, pivovare Carlsberg i brodarskog diva Maersk.
