Kim Jong Un krenuo u Peking na vojnu paradu

KCNA via REUTERS

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un u ponedjeljak je vlakom napustio Pjongjang kako bi prisustvovao vojnoj paradi u Kini, izvijestila je južnokorejska novinska agencija Yonhap, što će biti prvi put da taj čelnik sudjeluje u tako velikom multilateralnom diplomatskom događaju.

Podijeli

Oglas

Očekuje se da će Kim Jong Un, koji rijetko napušta Demokratsku Narodnu Republiku Koreja, stići u Peking u utorak, izvijestio je Yonhap.

Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, Kim Jong Un trebao bi u srijedu prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu u čast formalne predaje Japana u Drugom svjetskom ratu, izvijestili su državni mediji.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji njeguje bliske odnose s Kimom, također će biti na paradi. Savjetnik južnokorejskog predsjednika za sigurnost Wi Sung-lac prošli je tjedan rekao da bi Kim mogao održati odvojene razgovore sa Xijem i Putinom na marginama događaja.

Ako dođe do trilateralnog samita tih zemalja, mogao bi produbiti jaz s blokom zemalja koji se sastoji od Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država, rekao je tijekom radijskog intervjua.

Stručnjaci kažu da se čini kako Kim Jong Un, nakon posljednjeg samita između Južne Koreje i Sjedinjenih Država prošlog ponedjeljka, želi dodatno ojačati odnose s Pekingom.

I Južna Koreja šalje predstavnika u Peking

„Za razliku od svog djeda Kim Il Sunga, koji je prisustvovao mnogim diplomatskim događajima, Kim Jong Un i njegov otac Kim Jong Il nisu se pojavili ni na jednom događaju kojem je prisustvovalo mnogo čelnika“, ističe Cheong Seong-chang, zamjenik ravnatelja instituta Sejong, istraživačkog centra sa sjedištem u Seulu.

Južna Koreja će na događaj u Kinu poslati predsjednika parlamenta Woo Won-shika, priopćilo je ministarstvo ujedinjenja.

Ministarstvo je priopćilo da nije sigurno hoće li Woo moći održati bilateralne razgovore s Kimom na marginama događaja.

Poraz carskog Japana 1945. i dolazak komunista na vlast u Kini 1949. bili su ključni događaji koji su potakli Korejski rat do 1950. do 1953. godine.

Rat je rezultirao podjelom poluotoka na komunistički sjever koji je podržavala Kina i kapitalistički jug koji su podržavale Sjedinjene Države.