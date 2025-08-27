"Srbija — europska Sjeverna Koreja": Hrvatski mediji o razgovorima direktora Telekoma i UG o smjeni direktorice UM

O otkrićima tajnih razgovora o smjeni direktorice United Media, na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, pišu i mediji u Hrvatskoj.
Podsjetimo, Istraživačka mreža OCCRP otkrila je da su novi glavni direktor United grupe Stan Miller i direktor državnog Telekoma Srbije Vladimir Lučić razgovarali o smjeni Aleksandre Subotić, dugogodišnje direktorice United Media, u čijem su vlasništvu i televizije N1 i Nova S, kao i portali Radar, Danas i Forbes, prenosi Nova.rs.
Prema navodima izvora, Miller je rekao Lučiću da zna kako predsjednik Srbije nije zadovoljan što Subotić još nije otpuštena, kako je obećano, ali da mu je potrebno više vremena za njezinu smjenu jer su prethodno nužne i druge promjene, prema izvoru upoznatom sa sadržajem razgovora.
OCCRP nije vidio dokaze da je Aleksandar Vučić dao nalog Lučiću ili bilo kome drugome da izvrši promjene na N1. Ipak, komentari koje je Vučić dao u veljači ove godine u intervjuu za provladinu televiziju Pink sugeriraju da je znao da predstoji smjena. Vučić je tada rekao da će pojedini zaposlenici na N1 biti otpušteno u studenom.
Jutarnji list prenio je dijelove vijesti objavljene na portalu Nova.rs i naglasio da su mediji iz United Media rijetki koji nisu pod utjecajem Vučićeva režima.
U zemlji u međuvremenu traju masovni prosvjedi protiv vlasti – stotine tisuća ljudi mjesecima izlazi na ulice, a demonstracije postaju sve žešće. Dok većina medija ostaje lojalna predsjedniku, tek nekolicina kritički piše o aferama vlasti.
Vučić i njegovi suradnici godinama targetiraju neovisne medije, nazivajući N1 „tajkunskim“, „američkim“ ili čak „okupacijskim“ kanalom. Takva retorika, upozoravaju novinari i medijske organizacije, stvara atmosferu neprijateljstva koja može dovesti do nasilja. Predsjednik NUNS-a Željko Bodrožić i novinarka Tamara Skrozza upozoravaju da bi vlast mogla posegnuti i za krajnjim mjerama – gašenjem N1 i Nove, dok su novinari već sada izloženi ozbiljnim napadima i prijetnjama.
Tabloidi bliski vlasti, poput Informera, otvoreno napadaju novinare N1, dok su i pojedini ministri koristili uvredljive izraze i izjave na račun kritičkih redakcija. Sve to, prema analitičarima, pokazuje da se režim sustavno priprema za obračun s preostalim neovisnim medijima u Srbiji, zaključuje Jutarnji list, aludirajući na to da Srbija postaje „europska Sjeverna Koreja“.
