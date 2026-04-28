državni posjet

Kralj Charles stigao u Bijelu kuću. Trump: "Ovo je prekrasan britanski dan"

Hina
Hina
28. tra. 2026. 20:09
Donald Trump i Charles
Jonathan Ernst / REUTERS

Britanski kralj Charles III. stigao je u utorak u Bijelu kuću na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, u sklopu državnog posjeta čiji je cilj naglasiti jedinstvo dvaju dugogodišnjih saveznika, unatoč dubokim podjelama u vezi s ratom u Iranu.

Charlesa i kraljicu Camillu dočekali su predsjednik i prva dama Melania Trump, dok su stotine uzvanika stajale na južnom travnjaku predsjedničke rezidencije, s Washingtonskim spomenikom u pozadini. 

„Ovo je prekrasan britanski dan“, rekao je Trump okupljenima pod oblačnim travanjskim nebom.

Kraljevski par boravi u četverodnevnom državnom posjetu SAD-u, osmišljenom kako bi se naglasile veze između Britanije i njezine bivše kolonije oblikovane u 250 američke neovisnosti. U svom obraćanju Trump je kralja nazvao „vrlo elegantnim čovjekom“ i našalio se da je njegova majka „bila zaljubljena u Charlesa“.

Istaknuo je i prijateljske veze koje su se razvile između Britanaca i Amerikanaca od vremena kada su bili protivnici u Ratu za neovisnost i rane koje je rat prouzročio.

„Pomislite na taj davni, vrlo težak rat, a ipak su te rane doista zacijelile u najcjenjenije prijateljstvo“, rekao je Trump.

„Vojnici koji su se nekoć nazivali ‘Crveni mundiri’ i ‘Jenkiji’ postali su "Tommyji"i "GI-jevi" koji su zajedno spasili slobodni svijet kao braća po oružju i braća u vječnosti“, dodao je predsjednik, aludirajući na Drugi svjetski rat.

Nakon posjeta Bijeloj kući, očekuje se da će kralj naglasiti jedinstvo SAD-a i Britanije u rijetkom obraćanju Kongresu kasnije u utorak.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

