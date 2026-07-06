pogrebna povorka
Mirko Dautović: Hameneijev ispraćaj je politički teatar
U N1 Studiju uživo kod naše Hanan Nanić gostovao je vanjskopolitički analitičar Mirko Dautović, koji je komentirao sprovod pokojnog iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija te moguće političke posljedice tog događaja.
Na početku razgovora Dautović se osvrnuo na broj ljudi u pogrebnoj povorci iAlija Hamneija, koji je ubijen u izraelsko-američkom napadu prije više od četiri mjeseca, te na reperkusije koje bi taj događaj mogao imati.
"S obzirom na veličinu sprovoda, moguće da će brojka ljudi na njemu biti veća od 10 milijuna ljudi. Analize će tek pokazati, ali ako se to dogodi tada će biti premašena brojka sahrane ajatolaha Homeinija pa i sahrana koje su se događale u Indiji za neke njihove političare.
Mogla bi biti najposjećenija sahrana ikada u povijesti čovječanstva. Trajat će šest dana, počela je u subotu 4. srpnja, vjerojatno namjerno na dan 250 godina Deklaracije neovisnosti SAD-a, trajat će sve do četvrtka 9. srpnja. Sve je počelo u Komu, gradu gdje se nalazi sjemenište za ajatolahe. Većina ceremonija održava se u Teheranu, a završit će u Mašhadu, drugom svetom gradu za sunite.
U sunitskom islamu ima 12 imama koji su umrli nasilnom smrću te pretvoreni u mučenike i kod njih je dodatno jak taj religijski ideološki naboj ovakvih sahrana. S Hamneijem se sahranjuje i njegova unuka, ova cijela ceremonija je nastavak mučeništva u sunitskom islamu. To je nešto što će sada njegovi nasljednici u vladanju Iranom, bilo Iranska revolucionarna garda ili njegov sin, moći nastaviti i na tome graditi svoju legitimnost te donekle izmijenititradiciju Islamske revolucije", rekao je Dautović.
O sprovodu: Ovo je politički teatar
Istaknuo je i da Hamneijev sin Modžtaba nije bio prisutan ni tijekom jednog dana sprovoda te se nije pojavljivao u javnosti. Prema informacijama koje se spominju, ranjen je u američkom napadu u kojem je njegov otac ubijen. S druge strane, jedan od zapovjednika Iranske revolucionarne garde bio je među okupljenima na ispraćaju ajatolaha.
Dautović je rekao i da je u Teheran stiglo stotinjak stranih izaslanstava, među kojima su bila ona iz Saudijske Arabije i Kine. Dodao je kako su iranske vlasti svakoj delegaciji namijenile poseban kuranski citat kojim su željele poslati političku i geopolitičku poruku.
"Nemuslimanima ovaj spektakl nije toliko očit, ne razumijemo taj značaj i opet kako je sve izrežirano. To je sve politički teatar, koriste citate iz Kurana kako bi poslali manje ili više suptilnu poruku. Treba vidjeti koja je delegacija koga poslala. Delegaciji Saudijske Arabije poslali su poruku o bitci kod Bedra i njima je to upozorenje: 'Pazite kojoj vojsci i carstvu se priklanjate'", rekao je.
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Kako je naveo, Kina, Indija i Rusija dobile su poruku: "Ljudi, mi smo vas od jednog muškarca i jedne žene stvorili i na narode i plemena podijelili da biste se međusobno upoznavali."
Dodao je kako je poruka bila da se narodi međusobno upoznaju i budu braća, a posebno ju je povezao s Indijom, koja se posljednjih godina približila Izraelu, iako je ranije uvozila naftu i energente iz Irana.
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