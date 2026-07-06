U sunitskom islamu ima 12 imama koji su umrli nasilnom smrću te pretvoreni u mučenike i kod njih je dodatno jak taj religijski ideološki naboj ovakvih sahrana. S Hamneijem se sahranjuje i njegova unuka, ova cijela ceremonija je nastavak mučeništva u sunitskom islamu. To je nešto što će sada njegovi nasljednici u vladanju Iranom, bilo Iranska revolucionarna garda ili njegov sin, moći nastaviti i na tome graditi svoju legitimnost te donekle izmijenititradiciju Islamske revolucije", rekao je Dautović.