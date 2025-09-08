Putujete u SAD? Posjet će za strane putnike uskoro biti znatno skuplji

Posjetitelji SAD-a iz nekih od najbližih savezničkih zemalja uskoro će morati plaćati više naknade predviđene u "One Big Beautiful Bill" administracije Donalda Trumpa.
Konkretno, povećava se naknada povezana s Elektroničkim sustavom za odobrenje putovanja (ESTA), koji obrađuje zahtjeve za putovanje stanovnika više od 40 zemalja uključenih u Program izuzeća od viza (Visa Waiver Program).
Te zemlje uključuju Ujedinjeno Kraljevstvo, Australiju, Novi Zeland, Izrael i većinu Europe, kao i nekoliko zemalja iz drugih regija, uključujući Katar na Bliskom istoku.
Prije donošenja predsjednikova ključnog zakona, podnositelji zahtjeva u ESTA sustavu plaćali su 21 USD. Sada će ta obvezna naknada gotovo udvostručiti iznos i 30. rujna porasti na 40 USD.
To je jedna od nekoliko povećanih naknada povezanih s putovanjem u SAD iz inozemstva. Putnici koji u zemlju ulaze preko kopnene granice također će vidjeti rast troškova uz povećanje cijene I-94 obrasca o dolasku/odlasku (Arrival/Departure Record). Trenutačno putnici koji moraju platiti tu naknadu izdvajaju 6 USD. Taj iznos krajem mjeseca skače na 30 USD.
"Naknada za integritet vize"
Povećanje naknada, zajedno s nadolazećom “naknadom za integritet vize” od 250 USD za mnoge putnike iz zemalja koje nisu u programu izuzeća od viza, dolazi u trenutku kada je međunarodni dolazak u SAD u velikom padu.
Kako je izvijestila Natasha Chen s CNN-a, mnogi Kanađani i drugi međunarodni posjetitelji izbjegavaju putovanja u SAD. Svjetsko vijeće za putovanja i turizam (WTTC) predvidjelo je u svibnju da će Sjedinjene Države 2025. izgubiti 12,5 milijardi USD potrošnje međunarodnih posjetitelja. Bila je to jedina zemlja od 184 analizirana gospodarstva za koju se ove godine očekuje pad.
"Potpuno nova stvar"
Nova naknada za integritet vize još nije uvedena. Glasnogovornik Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) ponovio je za CNN da "zahtijeva međuresornu koordinaciju prije implementacije".
Odvjetnik za imigraciju iz Houstona, Steven Brown, rekao je kako ne misli da će povećanje naknada za većinu putnika biti velika "prepreka". No dodao je da je naknada za integritet vize potpuno nova stvar.
"Bit će zanimljivo vidjeti, jer postoji mnogo otvorenih pitanja", rekao je za CNN Travel. "Dakle, platimo naknadu, ali kako se ona vraća? Tko prati usklađenost? Kako dokazati usklađenost?"
Najnovije
