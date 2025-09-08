Putujete u SAD? Posjet će za strane putnike uskoro biti znatno skuplji

Kako je izvijestila Natasha Chen s CNN-a, mnogi Kanađani i drugi međunarodni posjetitelji izbjegavaju putovanja u SAD. Svjetsko vijeće za putovanja i turizam (WTTC) predvidjelo je u svibnju da će Sjedinjene Države 2025. izgubiti 12,5 milijardi USD potrošnje međunarodnih posjetitelja. Bila je to jedina zemlja od 184 analizirana gospodarstva za koju se ove godine očekuje pad.