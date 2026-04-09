ANALIZA GUARDIANA
U ratu bez pobjednika, Netanyahu izgleda kao najveći gubitnik: "Nismo bili ni blizu pregovaračkog stola"
Dok su Iran i SAD dogovarali krhko primirje, izraelski sukob pokazao se kao promašaj i, kako kažu protivnici, "politička katastrofa". U ratu u kojem nije bilo pobjednika, čini se da će izraelski premijer biti najveći gubitnik ulaskom u krhko i nejasno primirje s Iranom.
Nakon godina prijetnji Benjamina Netanyahua Iranu, njegovih akrobacija na Općoj skupštini UN-a, sumnjivih dosjea koji su lebdjeli pod nosevima svjetskih medija i diplomatskog pritiska na američke predsjednike da pristanu na rat protiv Irana, izraelski sukob pokazao se kao promašaj.
Presuda američke obavještajne zajednice da su izraelska predviđanja o promjeni režima i revoluciji u Iranu bila "farsična" pokazala se točnom. Izraelska procjena da će rat trajati, u najboljem slučaju nekoliko dana, a u najgorem nekoliko tjedana, bila je žalosno pretjerana, piše Guardian u analizi.
Čak i prije nekoliko dana, prema izraelskom Kanalu 12, Netanyahu je pritiskao Donalda Trumpa da ne pristane na primirje. Američki predsjednik je na jedan dan izdao svoja genocidna upozorenja Teheranu, a onda je popustio, prema nekim izvještajima, gurnuvši Izrael na marginu u svojim raspravama.
"Nikada u cijeloj našoj povijesti nije bilo političke katastrofe poput ove. Izrael nije bio ni blizu pregovaračkog stola kada su se donosile odluke koje se tiču srži naše nacionalne sigurnosti", napisao je glavni izraelski oporbeni vođa Yair Lapid na X.
"Vojska je izvršila sve što se od nje tražilo, a javnost je pokazala izvanrednu otpornost, ali Netanyahu je politički podbacio, strateški podbacio i nije postigao nijedan od ciljeva koje je sam postavio. Trebat će nam godine da popravimo političku i stratešku štetu koju je Netanyahu prouzročio zbog arogancije, nemara i nedostatka strateškog planiranja", poručio je.
Vođa ljevičarske Demokratske stranke Yair Golan također je nazvao prekid vatre Netanyahuovim "strateškim neuspjehom".
"Obećao je povijesnu pobjedu i sigurnost za generacije, a u praksi smo dobili jedan od najtežih strateških neuspjeha koje je Izrael ikada vidio. To je potpuni neuspjeh koji ugrožava sigurnost Izraela u godinama koje dolaze", napisao je na X-u.
Stvarnost je da je Netanyahu sve uložio u svoj rat i svojim neuspjehom da osigura pad teokratskog režima, zapljenu teheranskih zaliha visoko obogaćenog urana ili značajnu degradaciju države, globalni ugled Izraela već masovno narušen njegovim djelovanjem u Gazi, je oštećen.
Što se tiče sigurnosti, unatoč Trumpovim tvrdnjama, moć Korpusa islamske revolucionarne garde ojačana je jer je Teheran, barem za sada, postigao svoj primarni cilj jednostavnog preživljavanja jednomjesečnog napada dviju najvećih svjetskih vojnih sila.
Napadi su ostavili ranjen, ali još uvijek netaknut režim, sa značajnom vojnom imovinom, koji će vjerojatno nastaviti brzo naoružavanje dok traži prilike za odmazdu, piše Guardian.
Netanyahuovo inzistiranje na nastavku napada u južnom Libanonu također se čini oholim, s obzirom na to da Izraelova proglašena namjera da stvori novu sigurnosnu zonu stavlja njegove snage u izravan sukob na terenu s borcima Hezbolaha koji su se povijesno pokazali vještima u borbi na vlastitom terenu.
U tom kontekstu, užasni i nenajavljeni masovni zračni napadi Izraela na Libanon čine se kao kazneni čin raseljavanja, nakon što su osujećeni u Iranu.
Posljedice u smislu javnog mnijenja i diplomacije vjerojatno će biti još ozbiljnije za Netanyahua i Izrael. U Americi se, posebno, politički konsenzus koji datira iz 1960-ih vidljivo raspada. Ulogu Izraela u poticanju Trumpa na rat u Iranu napali su i progresivci i MAGA-ina krajnja desnica, dok je podrška Izraelu u širem smislu na povijesno niskoj razini čak i među židovskim biračima.
Tu su i domaće posljedice za Netanyahua u izbornoj godini u Izraelu. Daleko od toga da će transformirati sigurnosnu situaciju Izraela, on će iz rata izaći ne postigavši nijedan od svojih glavnih obećanih ciljeva, navodi Guardian u analizi.
Za neke, poput vojnog dopisnika Haaretza Amosa Harela, neuspjeh je bio ugrađen u Netanyahuove ratne planove. "Mnoge slabosti koje dijeli sadašnja američka administracija i izraelski sustav pod Netanyahuom došli su u obzir: sklonost kockanju temeljena na neutemeljenim željama, plitkim i nedovršenim planovima, nepoštivanje stručnjaka ili agresivna upotreba pritiska kako bi se uskladili njihovi stavovi sa željama političkog vodstva", rekao je Harel.
Izraelcima će također biti jasno da je sukob koji se odvijao tijekom proteklog mjeseca bio jedinstvena prilika za provođenje kampanje ovih razmjera uz punu američku podršku. Šansa za ponavljanje takvih trajnih neprijateljstava čini se malom.
Trump se usprotivio najopasnijoj eskalaciji, uključujući i pitanje raspoređivanja kopnenih trupa, izuzetno nepopularnih u SAD-u među biračima dijelom zbog ekstremnih troškova i vrlo štetnih za globalno gospodarstvo.
""Ovo" sada je četvrti put zaredom – u Gazi, jednom u Libanonu i dva puta u Iranu – da su se Netanyahuova hvalisanja potpunom pobjedom i uklanjanjem egzistencijalnih prijetnji razotkrila kao prazna obećanja", napisao je Harel.
