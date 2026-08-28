Njemački vojnici na istočnom krilu NATO-a: "Rat nikada nije bio ovako blizu"

„Obećao sam našim prijateljima u Litvi da će Njemačka predvoditi snažnu brigadu Bundeswehra, koja će biti prisutna na terenu u Litvi i koju će u slučaju krize biti moguće odmah pojačati vojnicima iz Njemačke“, rekao je Scholz u Bundestagu. „To je solidarnost prijatelja i saveznika na djelu.“