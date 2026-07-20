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Andy ⁠Burnham

Novi britanski premijer obećao da će srezati životne troškove: "Lakše ćete disati"

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Hina
|
20. srp. 2026. 15:40
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Britain's new Prime Minister Andy Burnham.(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Novi britanski premijer Andy ⁠Burnham obećao je u ponedjeljak da će odmah donijeti mjere za smanjenje životnih troškova, prije nego što krajem godine objavi novi 10-godišnji plan za zemlju.

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"Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti stabilnost", rekao je Burnham pred sjedištem vlade u Downing Streetu 10. "Nismo bili dovoljno dobri i moramo biti bolji".

Obećavši Britancima da će "nešto lakše disati", najavio je mjere za smanjenje rastućih troškova života i iznio plan kako će ih financirati.

Nadalje, pomoći ćemo mladim ljudima da se zaposle tako što ćemo reformirati školski sustav i pružiti im više podrške, podrške njihovom mentalnom zdravlju te izgraditi više državnih stanova, dodao je.

"To je pošteni i održivi način da smanjimo socijalne troškove, držimo se poreznih pravila i ispunimo obećanja koja smo dali našim međunarodnim partnerima u pogledu obrane", rekao je Burnham.

Najavio je da će među prvima nazvati američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i ​Volodimira Zelenskog, dodajući da se pod njegovim vodstvom neće mijenjati britanska podrška Ukrajini.

"Predsjednik Zelenski nijednog trenutka ne treba dvojiti u to da će potpora Britanije biti čvrsta i odlučna. Britanija i ja osobno ćemo biti tu za njega", izjavio je Burnham.

Rekao je da moć parlamenta i vlade treba staviti pod jaču kontrolu građana i obećao da će reindustrijalizirati Britaniju.

Priznao je da je nervozan zbog nove dužnosti, ali i istaknuo da se osjeća spreman za ulogu premijera i da "ima legitimitet pokrenuti stvari". "Govorim o drugačijem tipu politike", rekao je Burnham.

Peti britanski premijer u posljednje četiri godine će kasnije će imena ministara objaviti kasnije u ponedjeljak.

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andy burnham velika britanija

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