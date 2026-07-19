novi premijer
Andy Burnham preuzima britansku vladu, suočen je s nizom izazova
Andy Burnham, koji u ponedjeljak preuzima dužnost britanskog premijera, suočit će se s gospodarskim izazovima, rastućim troškovima života, reformom socijalne skrbi, obrambenim pitanjima i vanjskopolitičkim prioritetima, piše agencija AFP.
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Burnham je u petak uvjerljivo izabran za novog čelnika laburista, nakon što je Keir Starmer prošlog mjeseca podnio ostavku. Time će postati sedmi britanski premijer u posljednjih deset godina.
Među njegovim prvim prioritetima bit će jačanje gospodarstva i poboljšanje životnog standarda građana, koji se već godinama suočavaju s visokim cijenama energije i hrane.
Istodobno će morati djelovati u uvjetima sporog gospodarskog rasta, visokog javnog duga i strogih fiskalnih pravila.
Burnham je najavio da želi učiniti život u Britaniji pristupačnijim te zagovara veće ovlasti regionalnim vlastima, potporu malim poduzećima, reindustrijalizaciju i snažniju javnu kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom.
Prema pisanju Financial Timesa, mogao bi ublažiti ograničenja za eksploataciju nafte i plina u Sjevernom moru kako bi se smanjili troškovi energije.
Socijalna skrb i obrana
Novi premijer morat će se pozabaviti i rastućim izdacima za socijalnu skrb.
Njegov prethodnik Starmer izazvao je nezadovoljstvo javnosti i dijela stranke pokušajem reforme sustava socijalnih naknada, uključujući smanjenje zimskih energetskih potpora umirovljenicima, od čega je kasnije odustao.
Burnham, koji pripada umjerenijem lijevom krilu Laburističke stranke, poručio je da je spreman provesti reforme, posebno u području socijalne skrbi, ističući da je postojeći sustav neodrživ.
Na području obrane očekuje ga provedba četverogodišnjeg plana modernizacije vrijednog više milijardi funti, uz pritiske saveznika da Britanija poveća obrambenu potrošnju i ispuni NATO-ov cilj izdvajanja 3,5 posto BDP-a do 2035. godine.
Borba za birače i odnosi sa saveznicima
Jedan od političkih izazova bit će i zaustavljanje rasta potpore stranci Reform UK Nigela Faragea, koja je ostvarila značajan uspjeh na ovogodišnjim lokalnim izborima, kao i povratak birača koji su prešli Zelenima, odnosno stranci Green Party.
Burnham je poručio da će Laburistička stranka ponuditi vlastiti politički smjer, bez oponašanja političkih suparnika.
U vanjskoj politici očekuje se kontinuitet u odnosu na Starmerovu vladu.
Burnham je najavio nastavak bliskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om te nastavak britanske potpore Ukrajini, iako će jedan od prvih izazova biti odnosi s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
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