Orbanovi saveznici kupili najčitanije novine u Mađarskoj

Dok su se velike medijske akvizicije dosad obično događale nakon izbora ili u razdobljima političkog zatišja, kupnja Ringier Hungary događa se manje od šest mjeseci prije travanjskih parlamentarnih izbora. Blikk se smatrao glavnom metom Orbána i njegove stranke u trenutku kada ankete pokazuju da po prvi put u više od deset godina imaju stvarnog izazivača.