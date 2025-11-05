Orbanovi saveznici kupili najčitanije novine u Mađarskoj

Novinari najčitanijeg mađarskog lista izrazili su šok nakon što je medijska grupa koja se smatra bliskom nacionalističkoj stranci premijera Viktora Orbána, Fideszu, kupila taj tabloid od njegovih dosadašnjih švicarskih vlasnika.
Tri milijuna čitatelja mjesečno
Kupnja, koja dolazi uoči ključnih izbora iduće godine, na kojima se Orbán suočava s dosad neviđenim izazovom opozicije, široko se smatra još jednim pokušajem povećanja vladinog utjecaja na medije.
Proorbánovska medijska grupa Indamedia objavila je u petak da je kupila niz mađarskih naslova od izdavača Ringier, među kojima su časopis Glamour i popularni tabloid Blikk, čiji internetski portal mjesečno doseže oko tri milijuna čitatelja.
Odlazeći glavni urednik Blikka, Iván Zsolt Nagy, izjavio je u ponedjeljak da on i još jedan visoki menadžer odlaze u „međusobnom dogovoru“ s novim vlasnikom, prenosi The Guardian.
Zaposlenici Blikka šokirani: "Moralno neprihvatljivo"
Zaposleni su, rekao je, prije sedam mjeseci angažirani kako bi Blikk preusmjerili s pukog senzacionalizma na „zanimljive priče“ i učinili ga „više javno orijentiranim, s temama politike, gospodarstva i kulture“, kako je naveo na Facebooku, prenosi AFP.
Zaposlenici Blikka rekli su da su šokirani. „Zamalo sam dobio srčani udar kad sam čuo vijest“, rekao je jedan novinar koji je želio ostati anoniman. „Za mene je to moralno neprihvatljivo.“
Blikk je objavio da je novi glavni urednik Balázs Kolossváry.
Mnogi novinari koji su odlučili ostati kažu da su u teškoj situaciji jer nema mnogo drugih medija gdje bi mogli potražiti posao. Tijekom proteklih 15 godina Orbán je izgradio široku mrežu provladinih medija kako bi učvrstio svoj imidž i podršku u anketama.
Dok su se velike medijske akvizicije dosad obično događale nakon izbora ili u razdobljima političkog zatišja, kupnja Ringier Hungary događa se manje od šest mjeseci prije travanjskih parlamentarnih izbora. Blikk se smatrao glavnom metom Orbána i njegove stranke u trenutku kada ankete pokazuju da po prvi put u više od deset godina imaju stvarnog izazivača.
Magyar: Tvornica propagande
Oporbeni čelnik Péter Magyar, vođa stranke Poštovanje i sloboda (Tisza), koja se zalaže za iskorjenjivanje duboko ukorupirane vlasti, oštro je kritizirao Orbánovu „tvornicu propagande“ i štetu koju, kako kaže, nanosi mađarskoj demokraciji.
On je također osudio prodaju Ringier Hungary, rekavši da predstavlja još jedan pokušaj Orbána da učvrsti kontrolu nad mađarskim medijima.
Iako je Blikk tabloid poznat po tračevima i bombastičnim naslovima, posljednjih je godina objavio brojne članke o navodnoj korupciji. Ágnes Urbán, direktorica organizacije Mérték Media Monitor, rekla je da su njegovi čitatelji „vrlo važni za Fidesz“.
Blikk kao tržišni lider
„Blikk je daleko najčitaniji dnevni list u Mađarskoj, tržišni lider“, rekla je Urbán. „Njegova internetska stranica postala je iznenađujuće popularna, četvrta najčitanija u zemlji. Ako se propaganda pojavi u tako čitanim i popularnim medijima, to će utjecati na javnost.“
Mađarska je već više od desetljeća uzor drugim „neliberalnim demokracijama“ u svijetu. Donald Trump i njegovi saveznici dugo su hvalili Orbánovu Mađarsku, iako zemlja neprestano pada na ljestvicama slobode medija. Godine 2022. Orbán je na konferenciji američkih konzervativaca (CPAC) izjavio da je „put do vlasti imati vlastite medije“.
Još 2010. njegova je vlada donijela zakon koji je omogućio vladinu kontrolu nad glavnim medijskim regulatorom i postavio lojaliste na čelo državne televizije.
Indamedia je u 50-postotnom vlasništvu Miklósa Vaszilyja, provladinog poduzetnika i direktora privatne TV postaje TV2.
U priopćenju, drugi suvlasnik i direktor Indamedije, Gábor Ziegler, rekao je:
„Kroz akviziciju Ringier Hungary grupa dobiva uspješnu medijsku kuću slične veličine kao Indamedia, sa snažnim tržišnim položajem i uspješnim brendovima koji imaju ključnu ulogu u mađarskom medijskom krajoliku.“
Ringier je u priopćenju za AFP naveo da je odluka o prodaji „temeljena isključivo na strateškim ekonomskim razlozima i našem fokusu na osnovne digitalne aktivnosti u Mađarskoj“.
Vladin glasnogovornik nije dao komentar.
