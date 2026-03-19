Ruski brod oštećen eksplozijama već dva tjedna nekontrolirano pluta Sredozemnim morem i predstavlja potencijalni izvor velike ekološke nesreće. Spasilačke službe i ekolozi upozoravaju da se situacija uz obalu Malte brzo pogoršava.
Ruski tanker za prijevoz plina Arctic Metagaz, oštećen nizom eksplozija, gotovo dva tjedna nekontrolirano pluta Sredozemnim morem, izazivajući sve veću zabrinutost među obalnim državama i ekološkim aktivistima.
Moskva tvrdi da je plovilo, koje pripada odobrenoj „floti iz sjene“, napadnuto ukrajinskim pomorskim dronovima. Kijev se nije očitovao o tim tvrdnjama.
Zračne snimke nastale nakon napada pokazuju ogromno oštećenje široko nekoliko desetaka metara blizu vodene linije. Razmjeri razaranja bili su toliko veliki da su libijske vlasti 4. ožujka pogrešno proglasile brod olupinom, piše Euronews.
Oštećenje trupa i evakuacija posade
Veliki tanker dug 277 metara, s trupom pocrnjelim od požara, izgubio je kontrolu nakon eksplozija 3. ožujka, kada je 30 članova posade – većinom ruskih i filipinskih državljana – bilo prisiljeno napustiti brod.
Prema ruskim izvješćima, na brodu se i dalje čuju detonacije, zabilježeno je istjecanje plina, nagib broda se povećao, a u nekim odjeljcima izbili su lokalizirani požari. U trenutku evakuacije u tankovima se nalazilo 450 tona loživog ulja, 250 tona dizelskog goriva i znatne količine prirodnog plina, što znatno povećava rizik od razvoja izvanredne situacije, uključujući eksploziju.
“Unknown” drones attacked the sanctioned Russian LNG tanker Arctic Metagaz near the coast of Libya in the Mediterranean Sea. Photos show a large breach near the engine room, and the vessel appears beyond repair, writes Sternenko. 1/ pic.twitter.com/OzqZILPwuB— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) March 4, 2026
Ekološki rizici i odgovor Europe
Snimke AFP-a nastale u nedjelju pokazuju brod oko 50 nautičkih milja jugozapadno od Malte, s krmom i bokovima vidljivo pocrnjelima od požara.
Ekolozi su Arctic Metagaz nazvali „plutajućom tempiranom bombom“ i upozorili da bi curenje ili eksplozija mogli uzrokovati dugoročnu štetu jednom od biološki najraznolikijih područja Sredozemlja. Stručnjaci ističu da oštećeni trup i procesi koji se odvijaju unutar broda čine situaciju nepredvidivom.
Vodeća ekološka organizacija WWF naglasila je da bi moguće onečišćenje moglo imati posljedice godinama.
Europske vlade također su zabrinute: Italija, Francuska i još sedam zemalja EU-a uputile su zajednički apel Europskoj komisiji, upozoravajući na „neposrednu i ozbiljnu opasnost“ za regiju.
Comparison of the sanctioned Russian LNG tanker Arctic Metagaz before and after the attack. The tugboat clearly shows just how massive the hole in the tanker’s hull is. https://t.co/9WGPLFe6HG pic.twitter.com/WdFSFfYmvJ— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 4, 2026
Pravna neizvjesnost
Brod pluta između Malte i talijanskih otoka Lampeduse i Linose, pritom se nalazi u međunarodnim vodama, što dodatno otežava pitanje odgovornosti za intervenciju.
Spasilački timovi već su u Malti, spremni za moguću intervenciju ako se brod približi teritorijalnim vodama te zemlje. Međutim, pitanje tko bi točno trebao djelovati ostaje predmet diplomatskog spora.
Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da Moskva kao država zastave kontrolira situaciju, ali je naglasila da međunarodne norme odgovornost za sprječavanje ekološke štete stavljaju na obalne države.
Dok se raspravlja o tome tko bi trebao poduzeti odlučne mjere, Arctic Metagaz nastavlja nekontrolirano plutati, a rizik od ozbiljnog ekološkog incidenta ostaje visok.
PROČITAJTE JOŠ
