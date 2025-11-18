Ova zemlja je najavila "značajnu" pomoć Ukrajini

Španjolska je u utorak obećala "značajan” paket pomoći Ukrajini tijekom posjeta njezinog predsjednika Volodimira Zelenskog Madridu, gdje se tijekom prijepodneva sastao s predstavnicima španjolske obrambene industrije.
Zelenski, koji će se kasnije u utorak sastati sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom, posjetio je sjedište Indre, proizvođača radarske i protudronovske opreme koji je dijelom u vlasništvu španjolske države.
Posjet ukrajinskog čelnika događa se u vrijeme sve snažnijih ruskih napada bespilotnim letjelicama i raketama.
"Napredni radari, tehnologija bespilotnih letjelica, ključna oprema – sve to znači zaštitu života”, napisao je Zelenski na platformi X tijekom susreta s predstavnicima obrambene industrije.
Ukrajinski predsjednik od boravka u Španjolskoj očekuje „produktivan posjet” koji će „rezultirati dogovorima za dodatno jačanje” Ukrajine.
Španjolski ministar vanjskih poslova Diego Martinez Belio na konferenciji za medije najavio je „značajni” paket pomoći Ukrajini, no nije specificirao što to točno znači.
Jugozapadna europska država kritizirana je od drugih članica NATO-a jer je odbacila pozive američkog predsjednika Donalda Trumpa da zemlje iz tog saveza povećaju izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a.
Madrid je pritom glasan u potpori Ukrajini te sudjeluje u novim misijama jačanja istočnog krila NATO-a, piše Reuters.
Španjolska je u veljači najavila da će Ukrajini dati vojnu pomoć vrijednu milijardu eura u sklopu 10-godišnjeg bilateralnog sigurnosno-obrambenog sporazuma potpisanog u svibnju 2024. godine.
Madrid je ranije opskrbio Ukrajinu s tenkovima Leopard, raketama za sustave Patriot, protutenkovskim sustavima i topničkim streljivom.
Zelenski će se u prijestolnici susresti i sa španjolskim kraljem Filipom, prije sastanka sa Sanchezom i zajedničke konferencije za medije.
Ukrajinski predsjednik stigao je u Španjolsku nakon posjeta Grčkoj te Francuskoj u kojoj je potpisao ugovor o nabavi do stotinu francuskih borbenih zrakoplova Rafale u idućih deset godina.
Zelenski u srijedu putuje u Tursku, istovremeno kad i američki izaslanik za mirovni proces Steve Witkoff.
Kremlj je u utorak rekao da ruski predstavnici neće sudjelovati u razgovorima o Ukrajini u srijedu u Turskoj.
