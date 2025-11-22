Oglas

Ove zemlje su obećale nastavak potpore Ukrajini

Hina
22. stu. 2025. 22:13
Čelnici osam nordijskih i baltičkih zemalja rekli su u subotu da su razgovarali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, potvrdivši svoju potporu Kijevu i obećavši nastavak opskrbe oružjem, a u isto vrijeme osnažujući europsku obranu kako bi odbili daljnju rusku agresiju.

U zajedničkom priopćenju, Danska, Estonija, Finska, Island, Latvija, Litva, Norveška i Švedska rekle su: "Rusija se zasad nije obvezala na prekid vatre ili bilo kakve korake koji bi doveli do mira."

"Rješenja koja poštuju ukrajinski suverenitet i koja će donijeti Ukrajini i Europi veću sigurnost i stabilnost imaju našu punu potporu", navodi se u priopćenju. Skupina je također poduprla jačanje sankcija i šire ekonomske mjere protiv Rusije sve dok traje rat.

Izjava dolazi u trenutku kada Ukrajina i europski saveznici nastoje dogovoriti usklađeni odgovor na plan od 28 točaka za okončanje rata, koji su ovaj tjedan predstavile Sjedinjene Države. 

