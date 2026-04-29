ranjena dvojica ljudi

Policija napad nožem u židovskoj četvrti Londona proglasila terorističkim incidentom

Hina
29. tra. 2026. 17:42
London napad
Hannah McKay / REUTERS

Britanska policija je u srijedu terorističkim incidentom proglasila napad u kojem su nožem ranjena dvojica Židova na sjeveru Londona.

Čelnik londonske policije Mark Rowley je rekao da je 45-godišnji osumnjičenik od ranije poznat zbog nasilja i mentalne bolesti.

Rowley je na konferenciji za novinare kazao da se radi o "užasnom nasilnom činu" usmjerenom protiv židovske zajednice.

Policija je ranije uhitila muškarca nakon što su dvije osobe izbodene u dijelu sjevernog Londona s velikom židovskom populacijom, u jeku vala antisemitskih napada u glavnom gradu.

Lokalna židovska zaštitarska organizacija Shomrim objavila je na društvenoj mreži X da je muškarac viđen kako trči s nožem u četvrti Golders Green i pokušava napasti židovske prolaznike.

Premijer Keir Starmer rekao je u parlamentu da je incident „duboko zabrinjavajući“.

Shomrim je naveo da su dvije izbodene osobe prebačene u bolnicu.

Tijekom posljednjeg mjeseca londonska policija uhitila je više od dvadeset osoba u sklopu istraga napada na objekte povezane sa židovskom zajednicom, uključujući paljenje vozila hitne pomoći i pokušaje podmetanja požara u sinagogama.

Također, policija je ranije priopćila da istražuje moguće veze s Iranom s nekim od tih incidenata, a proiranska skupina Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija (HAYI) preuzela je na društvenim mrežama odgovornost za neke od najnovijih napada.

Dužnosnici su nedavno upozorili da Iran nastoji koristiti kriminalne skupine za provođenje neprijateljskih aktivnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

