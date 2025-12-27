Oglas

Zračne luke Rzeszow i Lublin

Poljska ponovno otvorila zračne luke nakon ruskih napada na Ukrajinu

Hina
27. pro. 2025. 11:13
zračna luka
AFP / NICOLAS MAETERLINCK

Zračne luke Rzeszow i Lublin u jugoistočnoj Poljskoj ponovno su otvorene u subotu, nakon što su završene operacije borbenih zrakoplova koje su bile pokrenute nakon ruskih napada na Ukrajinu, izjavila je poljska Agencija za zračnu navigaciju (PANSA) na X-u.

PANSA je ranije najavila privremeno zatvaranje zračnih luka zbog aktivnosti vojnih zrakoplova u tom području.

Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga priopćilo je da su poljski i saveznički zrakoplovi završili svoje operacije i da nisu prijavili ikakva kršenja poljskog zračnog prostora.

poljska rat u ukrajini rusija

