General koji je u petak u Moskvi ranjen u pokušaju atentata „povratio je svijest” nakon operacije, priopćila je ruska obavještajna služba FSB.
Dvojica muškarca priznala su krivnju u pokušaju atentata na generala, tvrdi FSB, a prenosi Sky.
FSB tvrdi da su dvojica muškaraca, osumnjičenih za pucnjavu na generala Vladimira Aleksejeva, jednog od najviših ruskih vojnih obavještajnih dužnosnika, priznala da su postupala po nalogu Sigurnosne službe Ukrajine.
Ukrajina je zanijekala bilo kakvu umiješanost u pokušaj atentata u petak. Rusija navodi da je osumnjičeni napadač, ruski državljanin rođen u Ukrajini, ispitan nakon što je izručen iz Dubaija.
Ispitan je i osumnjičeni pomagač, a FSB tvrdi da su obojica „priznala krivnju” i dali detalje o pucnjavi, koja je, prema navodima, „počinjena u ime Sigurnosne službe Ukrajine”.
FSB također tvrdi da je poljska obavještajna služba bila uključena u regrutiranje napadača, prema ruskoj novinskoj agenciji Interfax, iako nisu predočeni dokazi koji bi potvrdili te tvrdnje. Ukrajina je zanijekala umiješanost, a Poljska se zasad nije očitovala o tim navodima.
