Poljski predsjednik otkazao sastanak s Orbanom zbog posjeta mađarskog premijera Moskvi

Još prije posjeta Orbán je rekao da će tražiti dodatne isporuke nafte i plina iz Moskve nakon što je Mađarska dobila neograničeno izuzeće od američkih sankcija za korištenje ruske nafte i plina, o kojima uvelike ovisi. To je u suprotnosti s politikom EU-a da se do 2027. ograniči uvoz ruske energije.