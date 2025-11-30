Poljski predsjednik otkazao sastanak s Orbanom zbog posjeta mađarskog premijera Moskvi

Poljski predsjednik Karol Nawrocki otkazao je u nedjelju sastanak s Viktorom Orbánom zbog posjeta mađarskog premijera Moskvi, gdje je razgovarao o energetskim vezama s Rusijom.
Oglas
Poljski predsjednik Karol Nawrocki trebao bi u srijedu otputovati u Mađarsku, no više se neće sastati s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, kako je ranije bilo najavljeno, piše Euronews.
„Predsjednik K. Nawrocki odlučio je ograničiti program svojeg posjeta Mađarskoj isključivo na summit predsjednika Višegradske skupine u Ostrzyhomu (Esztergomu)“, napisao je na X-u Marcin Przydacz, šef Ureda za međunarodnu politiku u Predsjedničkom uredu.
Razlog je, kako je službeno priopćila Predsjednička palača, Orbánov posjet Moskvi, za koji je mađarski premijer rekao da je osigurao jamstva za dugoročne isporuke energije iz Rusije.
„Ruska energija čini temelj mađarske opskrbe energijom, sada i u budućnosti“, uvjeravao je Orbán.
„Pozivajući se u svojoj politici na nasljeđe predsjednika Lecha Kaczyńskog, koji je naglašavao da sigurnost Europe ovisi o djelovanju u solidarnosti, uključujući i u području energetike, i u vezi s posjetom premijera Viktora Orbána Moskvi te njegovim kontekstom, predsjednik K. Nawrocki odlučio je ograničiti program svog posjeta Mađarskoj“, napisao je Przydacz u izjavi.
Još prije posjeta Orbán je rekao da će tražiti dodatne isporuke nafte i plina iz Moskve nakon što je Mađarska dobila neograničeno izuzeće od američkih sankcija za korištenje ruske nafte i plina, o kojima uvelike ovisi. To je u suprotnosti s politikom EU-a da se do 2027. ograniči uvoz ruske energije.
Mađarska ustraje na stajalištu da su ruski energetski uvozi ključni za gospodarski opstanak zemlje. Orbán je više puta tvrdio da bi prelazak na alternativne izvore fosilnih goriva izazvao trenutačni gospodarski kolaps.
U međuvremenu je ruski predsjednik Vladimir Putin tijekom govora u Kremlju pohvalio Orbánov „uravnotežen stav“ o ratu u Ukrajini.
Prvotno planirani sastanak između Nawrockog i Orbána kritizirao je u petak premijer Donald Tusk.
„Orbán posjećuje Putina, Nawrocki Orbána. Kaos u pregovorima o Witkoffovu planu, a u Kijevu politička kriza“, napisao je Tusk na X-u. „Pogubna kombinacija.“
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas