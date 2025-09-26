Oglas

Kanada

Poštari stupili u masovni štrajk: "Kao odgovor na napad Vlade"

Hina
26. ruj. 2025. 07:39
A mailbox is mounted on the front of the Field Post Office November 30, 2017 in Field, British Columbia. (Photo by DON EMMERT / AFP)
DON EMMERT / AFP

Radnici Kanadske pošte stupili su u četvrtak u štrajk diljem zemlje nakon što je kanadska vlada pozvala tu tvrtku na opsežnu transformaciju, kako bi ojačala svoje financije i modernizirala poslovanje, priopćio je Kanadski sindikat poštanskih radnika.

"Kao odgovor na napad Vlade na našu poštansku službu i radnike, svi članovi sindikata u Kanadskoj pošti trenutno stupaju u štrajk diljem zemlje“, objavio je sindikat.

Kanadska pošta izjavila je da će njezino poslovanje biti obustavljeno zbog štrajka te da njezini korisnici mogu očekivati ​​kašnjenja u isporukama pošiljki.

"Razočarani smo što je sindikat odlučio eskalirati svoje štrajkaške aktivnosti, što će dodatno pogoršati financijsku situaciju Kanadske pošte“, izjavila je kompanija Reutersu.

Ranije u četvrtak, kanadska vlada naložila je Pošti da započne s velikim promjenama u svom poslovanju, rekavši da se tvrtka suočava sa strukturnim izazovima koji su, zbog i zastalih pregovora između radnika i uprave, ograničili njezinu sposobnost prilagodbe, uzrokujući rastuće gubitke.

Vlada je poručila i da je situacija neodrživa, da je kompanija insolventna, a da opetovane intervencije države i spašavanje tvrtke nisu dugoročno rješenje. 

Dodala je i da preispituje mogućnost povećanja cijena poštanskih maraka.

Kanada Poštari štrajk

