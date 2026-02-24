Mađarska središnja banka pokrenula istragu o trgovanju dionicama MOL-a

Od kraja siječnja četiri rukovoditelja MOL-a prodala su paralelno dionice kompanije za ukupno oko milijardu i pol forinti, napominje 24.hu. Naftna tvrtka izvijestila je o tim transakcijama na web stranici burze u siječnju i veljači, u skladu s propisima o transparentnosti za rukovoditelje tvrtki koje kotiraju na burzi.