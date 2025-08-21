Rusi u Ukrajini pogodili američku tvornicu. Unutra bilo 600 radnika

Rusija je izvela jedan od svojih najvećih zračnih napada ove godine na Ukrajinu, ispalivši 574 drona i 40 projektila tijekom noći, objavilo je u četvrtak ukrajinsko ratno zrakoplovstvo.
Napad je najviše pogodio zapad zemlje, uključujući Lavov, gdje je poginula najmanje jedna osoba, a 15 ih je ozlijeđeno, piše CBC News, a prenosi net.hr.
Prema riječima ukrajinskog šefa diplomacije Andriija Sybihe, jedna od meta bio je "veliki američki proizvođač elektronike“. Riječ je o tvrtki Flex Ltd., tehnološkom i proizvodnom divu koji kotira na NASDAQ-u, sa sjedištem u Austinu u Teksasu i registriranim uredom u Singapuru.
Gradonačelnik Mukačeva Andrij Baloha pojasnio je da Flex zapošljava tisuće ljudi u regiji te da je u trenutku napada u pogonima radilo oko 600 radnika u noćnoj smjeni. Ozlijeđeno je šest zaposlenika.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je "Rusija potrošila nekoliko krstarećih projektila na poduzeće koje proizvodi kućanske aparate, poput aparata za kavu. I to je postalo cilj Rusije – vrlo znakovito.“
Press Service of the Zakarpattia Regional Prosecutor's Office:— John Spectator (@johnspectator) August 21, 2025
The prosecutor's office records the consequences of the enemy shelling of Mukachevo city
The Zakarpattia Regional Prosecutor's Office has initiated a pre-trial investigation into the commission of a war crime in… pic.twitter.com/GVylOQrjFQ
Rusko Ministarstvo obrane tvrdilo je da su napadi bili usmjereni na vojnoproizvodne kapacitete, uključujući tvornice dronova, skladišta i lansirne rampe, te je negiralo gađanje civilnih ciljeva.
