574 DRONA

Rusi u Ukrajini pogodili američku tvornicu. Unutra bilo 600 radnika

author
N1 Info
|
21. kol. 2025. 18:05
Rusi u Ukrajini pogodili američku tvornicu
via REUTERS

Rusija je izvela jedan od svojih najvećih zračnih napada ove godine na Ukrajinu, ispalivši 574 drona i 40 projektila tijekom noći, objavilo je u četvrtak ukrajinsko ratno zrakoplovstvo.

Napad je najviše pogodio zapad zemlje, uključujući Lavov, gdje je poginula najmanje jedna osoba, a 15 ih je ozlijeđeno, piše CBC News, a prenosi net.hr.

Prema riječima ukrajinskog šefa diplomacije Andriija Sybihe, jedna od meta bio je "veliki američki proizvođač elektronike“. Riječ je o tvrtki Flex Ltd., tehnološkom i proizvodnom divu koji kotira na NASDAQ-u, sa sjedištem u Austinu u Teksasu i registriranim uredom u Singapuru.

Gradonačelnik Mukačeva Andrij Baloha pojasnio je da Flex zapošljava tisuće ljudi u regiji te da je u trenutku napada u pogonima radilo oko 600 radnika u noćnoj smjeni. Ozlijeđeno je šest zaposlenika.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je "Rusija potrošila nekoliko krstarećih projektila na poduzeće koje proizvodi kućanske aparate, poput aparata za kavu. I to je postalo cilj Rusije – vrlo znakovito.“

Rusko Ministarstvo obrane tvrdilo je da su napadi bili usmjereni na vojnoproizvodne kapacitete, uključujući tvornice dronova, skladišta i lansirne rampe, te je negiralo gađanje civilnih ciljeva.

Teme
Rat u Ukrajini Rusija zračni napadi

