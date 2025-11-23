Rusija objavila da je zauzela tri grada na istoku Ukrajine

REUTERS/Mykhailo Moskalenko

Ruska vojska u nedjelju je priopćila da je na istoku Ukrajine, gdje ima prednost nad ukrajinskim trupama, zauzela tri nova grada, javlja AFP i podsjeća da se danas u Švicarskoj sastaju Ukrajinci, Europljani i Amerikanci kako bi razgovarali o mirovnom planu Donalda Trumpa za Ukrajinu.

Podijeli

Oglas

Rusko Ministarstvo obrane izvijestilo je o zauzimanju Petrivskog u Donjeckoj regiji (istok), gdje se odvija većina borbi, te Tikhea i Otradnoga u Dnjipropetrovskoj oblasti u istočnom i središnjem dijelu zemlju. U tu su oblast ruske tupe ušle tijekom ljeta i brzo napreduju.

Ukrajinska vojska ima poteškoća na bojišnici, trenutno se bori da ne izgubi kontrolu nad nekoliko utvrda na istočnom frontu i počela se povlačiti u nekim sektorima sjevera i juga zemlje gdje se linije nisu pomicale nekoliko mjeseci.

Istovremeno, ukrajinski, američki i europski predstavnici sastaju se u nedjelju u Ženevi kako bi razgovarali o planu predsjednika Donalda Trumpa od 28 točaka za okončanje gotovo četiri godine rata.

Ovaj plan se u Kijevu gleda sa zabrinutošću zbog ruskih zahtjeva koji, između ostalih, uključuju prepuštanje dijela ukrajinskog teritorija Rusiji, prihvaćanje smanjenja obima ukrajinske vojske i odustajanje Kijeva od pridruživanja NATO-u.

Plan zauzvrat nudi zapadna sigurnosna jamstva Ukrajini kako bi se spriječio još jedan ruski napad, što Kijev traži već godinama.

Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je Kijev na pregovore na temelju ovog dokumenta. Zaprijetio je nastavkom ofenzive u Ukrajini ako to ne učini.