Šefovi diplomacija E3 razgovarat će s iranskim ministrom o nuklearnom programu

Ključna karakteristika, i razlog zašto se mehanizam naziva "snapback", je ta da se proces ne može blokirati vetom. Obično bi jedna od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a mogla staviti veto na rezoluciju o uvođenju sankcija. Ako "snapback" proces vraćanja sankcija bude uspješan, UN će obnoviti šest rezolucija Vijeća sigurnosti vezanih za Iran, usvojenih između 2006. i 2010. godine.