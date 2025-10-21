Dnjepar
Smrtonosna delta rijeke: Na malim otocima zaglavljeno 5.000 ruskih vojnika
Bitka za svaki metar u delti Dnjepra pretvorila je otočiće u smrtonosne zamke za ruske vojnike.
U očajničkom pokušaju bijega, skupina ruskih vojnika nagurala se u mali čamac i otisnula s močvarnog otočića u delti Dnjepra.
No, visoko iznad njih, ukrajinski vojnici prate svaki njihov pokret.
U sljedećem trenutku, tišinu para zujanje samoubilačkog drona. Sručuje se na čamac i eksplodira.
Taj kratki, ali brutalni prizor oslikava svakodnevicu života i smrti na rijeci Dnjepra, gdje su, prema izvješćima, 5.000 ruskih vojnika zaglavljene i izgladnjele na lancu otočića južno od Hersona.
"To područje je zona smrti za Rusiju, izjavio je pukovnik Oleksandr Zavtonov iz 30. mornaričkog korpusa Ukrajine za Telegraph. ‘Ondje se nema gdje sakriti‘.
Vojnici umiru od gladi
Otočja se prostiru u razgranatoj delti Dnjepra, golemom labirintu kanala prekrivenih trskom, koji tvori prirodnu barijeru južno od Hersona.
Nakon što su ukrajinske snage u studenome 2022. oslobodile grad, rijeka je postala faktična crta bojišta: desna obala pod ukrajinskom je kontrolom, dok je niska i poplavna lijeva obala pod okupacijom ruskih trupa.
Područje je danas jedno od najopasnijih na cijelom ratištu. Dronovi neprestano nadlijeću, topništvo razmjenjuje vatru, a noćne racije postale su rutina. Napredak se mjeri u metrima, a preživljavanje ovisi o prikrivanju i savršenom osjećaju za trenutak.
Ukrajinska obavještajna služba procjenjuje da je od početka godine u delti poginulo oko 5100 ruskih vojnika. Neki, prema izvješćima, umiru od gladi jer opskrbne linije gotovo da i ne postoje.
"Zarobljenici koje su naši borci nedavno uzeli na otočićima rekli su da im je nemoguće dostaviti hranu i pitku vodu i prisiljeni su piti vodu iz rijeke", izjavio je pukovnik Zavtonov.
Snimke iz delte bilježe sablasne prizore: male gumene čamce i improvizirana plovila koja pokušavaju pobjeći kroz trsku, vojnike zamotane u vegetaciju dok očajnički traže spas.
U većini slučajeva, ukrajinski dronovi ih brzo otkriju i eliminiraju.
"Neprijatelj sada djeluje u malim grupama koje se pokušavaju prikriti, taktika koju nismo viđali na početku rata, objašnjava Oksana Kuzan, voditeljica analitičkog odjela u Ukrajinskom centru za sigurnost i suradnju.
"Ruske vojne jedinice koje su ostale na otočićima u delti Dnjepra suočavaju se s ozbiljnim problemima s hranom, streljivom i rotacijom trupa."
Velika važnost malenih otoka
Otočići, iako maleni, imaju taktičku vrijednost. Pružaju priliku malim skupinama da prikupljaju obavještajne podatke, uspostavljaju radijske veze ili šire doseg dronova.
Dobro skriveni timovi mogu ih koristiti za izviđanje ili promatračke točke. Onaj tko kontrolira vodu, ima nadzor nad prijelazima, kretanjem čamaca i mogućim opskrbnim rutama neprijatelja.
No teren je iznimno nezahvalan. Otočići su niski, okruženi otvorenom vodom i lako uočljivi iz zraka ili s druge obale.
"To je golemo vodeno područje; nemate se gdje sakriti, a teren je uglavnom močvaran, pa će jedinice koje prolaze biti previše izložene", upozorava Zavtonov.
Prema nekim izvorima, ruski su vojnici prisiljeni iz vlastitog džepa kupovati motore i čamce kako bi se uopće mogli kretati.
Opskrba za Ruse predstavlja gotovo nemoguću misiju
John Hardie, zamjenik direktora programa za Rusiju u američkoj Zakladi za obranu demokracija, rekao je za The Telegraph da su uvjeti u području takvi da opskrba i rotacija trupa za Rusiju predstavljaju gotovo nemoguću misiju.
"U ovoj fazi rata, kretanje prema položajima i natrag jedno je od najopasnijih što možete učiniti, pa su rotacije vrlo rijetke", istaknuo je.
Dio 98. zračno-desantne divizije, prebačen iz smjera Kramatorska, navodno djeluje na otočićima, a ruski marinci iz 61. zasebne brigade ondje su sletjeli još u travnju i zadržani su na položajima mjesecima.
Prema obavještajnim podacima, 15. listopada Rusi su pokušali iskrcati trupe radi zamjene snaga stacioniranih na otočićima Kruhluj, Mali, Bilogrudij i Oleksijivski, uspostaviti logističku podršku i postaviti promatračke točke. No, operacija je završila potpunim neuspjehom.
"Ukrajinski branitelji drže položaje koje su zauzeli; nije bilo proboja ni gubitaka, rekao je Zavtonov", dodavši da Ukrajinci provode izviđačke misije ‘24 sata dnevno‘.
Rusi polagali nade u vremensku prognozu
Oksana Kuzan istaknula je da su u rujnu vojnici 2. bojne 40. zasebne obalne obrambene brigade ukrajinske mornarice uništili ruske skupine koje su pokušavale izvesti desant na obalu Hersonske oblasti pomoću čamaca.
Rusi su, dodaje, polagali nade u olujno vrijeme - kišu, gustu maglu i jake vjetrove koji otežavaju rad dronova s obje strane, vjerujući da bi to moglo pomoći u proboju.
"Neprijatelj pokušava djelovati u malim pješačkim skupinama, računajući na element iznenađenja. Tome pogoduje kiša, magla i jak vjetar, koji otežavaju rad dronova s obje strane", kaže Zavtonov. "Ali mi uvijek pratimo sve što se događa".
S približavanjem zime, ukrajinski dužnosnici upozoravaju da bi bojište moglo postati još pogubnije.
Zapovjednik ukrajinske mornarice Dmitro Pletenčuk rekao je za The Telegraph da Rusi neprestano pokušavaju preuzeti kontrolu nad otočićima ‘bez obzira na gubitke među svojim vojnicima‘.
"Ti su otočići, kao i svaki drugi dio teritorija Ukrajine, važni. Ako dopustite Rusima da zauzmu i najmanji dio teritorija, oni će sigurno pokušati ići dalje", kazao je. "Ali oni Rusi koji se uspiju učvrstiti na otočićima ne prežive dugo".
